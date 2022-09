Espot acusa el PS de convertir el Consell en “un circ mediàtic” com “passa” a Espanya per haver abandonat la sala com a protesta

Andorra la VellaL’anunci del PS d’abandonar la sala del Consell en protesta perquè no se’ls va informar prèviament de la llei que limita la construcció de nous edificis de pisos i estableix una moratòria fins que no es determini quanta gent pot viure en cada àrea de les diferents parròquies. Xavier Espot ha estat molt crític amb l’acció dels socialdemòcrates i ha recordat que estaven imitant comportaments “del país del sud” on la política “a vegades és un circ mediàtic” on al Congrés “algú porta una samarreta de protesta o marxa de la sala” a la recerca de la repercussió dels mitjans de comunicació. Ferran Costa ha acusat els consellers del PS de voler “donar un cop de força mediàtic” per evitar que es parli de la limitació que s’aplicarà a les noves edificacions de pisos a la venda. Maria Martisella ha posat en dubte que el motiu real del PS hagi estat per no tenir temps per estudiar el text. Ha indicat que dóna la sensació que s’ha fet per evitar votar a favor i donar suport a Govern en una mesura ‘progressista’ que vol impedir l’edificació descontrolada.