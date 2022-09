Espot anuncia en dues setmanes si opta a la reelecció

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que d’aquí a dues setmanes comunicarà si es presenta com a cap de llista dels demòcrates i, per tant, opta a la reelecció com a Cap de Govern. Ha comentat que de moment encara no ha comunicat la decisió i s’esperarà al retorn del viatge que farà a l’Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. Aquest viatge s’allarga del 19 al 23 de setembre. El Cap de Govern ha indicat que quan torni s’haurà de convocar una executiva de Demòcrates per Andorra on tractarà amb els responsables del partit quina és la seva predisposició per a tornar a ser candidat. Tot i que Espot no ho ha confirmat, diferents fonts han comentat que fa molt que el partit, a través de diferents càrrecs, ja li va fer saber que comptaven amb ell com a líder pels propers comicis. El Cap de Govern ha assenyalat que un cop hagi comunicat a l’executiva de DA quina és la seva intenció ho farà públic.