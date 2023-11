Espot apunta tant a l'especulació immobiliària estrangera com a la nacional

Andorra la VellaXavier Espot ha desenvolupat el full de ruta que té Govern per fer front a la crisi dels lloguers. Un dels punts importants és la lluita contra l’especulació immobiliària. L’executiu ja ha establert una moratòria a les adquisicions de propietats per part d’estrangers i ha anunciat que hi haurà una taxa per frenar l’especulació en aquestes inversions foranes.

El Cap de Govern ha indicat que la taxa que s’aplicarà als inversors estrangers que comprin habitatges es pot negociar. La idea inicial era aplicar un recàrrec a l’adquisició, però Espot ha obert la porta a que s’apliqui un impost directe sobre la plusvàlua que obtingui l’estranger quan ven l’habitatge.

El més destacat, però ha estat que Espot ha anat més enllà en el propòsit de posar fre o límit a l’especulació. El Cap de Govern ha destacat que cal posar “fre a l’especulació no només als inversors estrangers sinó també als propietaris nacionals”. Ha fet referència a que és evident que el problema amb l’especulació no s’ha limitat als inversors estrangers, sinó que també propietaris nacionals han aprofitat la situació del mercat per especular en el mercat immobiliari i aconseguir importants beneficis.

Espot, però només ha obert la porta a aplicar mesures contra l’especulació ‘interna’ sense especificar quins podrien ser els mecanismes específics. S’entén que estaria relacionat amb els beneficis d’operacions immobiliàries a curt termnini.