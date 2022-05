Espot assegura estabilitat al Govern, passi el que passi en les primàries de Liberals

Sant Julià de Lòria"No hi ha cap motiu pel qual s'haurien d'avançar les eleccions". Així ho ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la celebració de la festivitat de Canòlich, qui ha volgut deixar clar que l'estabilitat al Govern està garantida passi el que passi aquest diumenge a les primàries del partit Liberal. Tot i defensar que no hi haurà avançament electoral, sí que ha indicat que hi podria un avançament tècnic de molt pocs mesos. "Sempre he dit que la idea és esgotar la legislatura i com a màxim, anticipar les eleccions al mes de desembre si tot ho fes possible", però en principi "la idea és anar fins al final", ha remarcat.

D'aquesta manera, Espot ha reconegut que un avançament electoral dependrà del pressupost, si està aprovat o no, de la mateixa manera que tota una sèrie d'iniciatives legislatives que encara es troben a tràmit parlamentari, i de la situació epidemiològica.

En ser preguntat sobre si serà el candidat de Demòcrates en les properes eleccions, el cap de Govern ha informat que tot i que no hi haurà primàries perquè els estatus no ho preveuen, sí que "hi haurà un procés de ratificació de les eventuals candidatures i particularment del candidat a cap de Govern". En aquest sentit, ha manifestat que encara queden molts mesos i que quan arribi el moment "ja diré les meves voluntats pel que fa al futur". De fet, considera que actualment cal transmetre seriositat i no desviar-se de governar i de complir el programa electoral. A més, ha remarcat que cal tenir respecte pels processos democràtics que estan duent a terme els seus socis de Govern.

Sobre els resultats de l'enquesta política efectuada per Andorra Recerca + Innovació, el cap de l'executiu ha indicat que agafen els resultats amb prudència i respecte, però al mateix temps amb una dosi d'optimisme. "Mai un Govern ni un cap de Govern havien estat tan ben valorats" encara que "hem baixat una mica", ha expressat, afegint que si es mira en l'històric, han rebut de les notes més altes. "Estic molt satisfet i molt honorat que tants ciutadans continuïn dipositant la seva confiança i la seva bona valoració en la meva persona, en el Govern i en Demòcrates", ha expressat.

Finalment, i respecte al projecte de llei que l'executiu vol aprovar per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, Espot ha avançat que s'aprovarà un pressupost extraordinari. "Tenim la capacitat financera i econòmica suficient per fer aquesta despesa afegida" de 10 milions d'euros, ha conclòs el cap de Govern.