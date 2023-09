Espot assegura que una suspensió de les negociacions amb Europa seria "contraproduent i inútil"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat aquest dijous que suspendre les negociacions per l'acord d'associació amb la Unió Europea "seria contraproduent i inútil" tenint en compte que la darrera paraula la tindrà la ciutadania quan se celebri el referèndum vinculant per decidir si es dona el vistiplau definitiu a l'acord. En una trobada virtual amb la premsa des de Nova York, on el cap de Govern participa aquesta setmana en diferents actes relacionats amb l'assemblea general de les Nacions Unides, Espot ha reiterat que amb la negociació "no estem assumint cap mena de risc" i ha titllat de "falta de respecte" que Concòrdia hagi catalogat l'acord com a "ficció".

Precisament, i en referència a la demanda del principal partit de l'oposició d'aturar les negociacions tal com darrerament ha fet Mònaco, Espot ha sentenciat que "aquesta demanda no té ni cap ni peus" i, per tant, "la nostra obligació és continuar negociant de la millor manera possible", ja que encara "hi ha moltes qüestions que s'han d'acabar de dilucidar i que estic segur de què es resoldran de manera favorable per Andorra". També ha criticat que Concòrdia hagi dit que l'acord és una "ficció" afirmant que "és fàcil dir això quan no s'han sumat al pacte d'estat malgrat que hem fet tot el possible perquè hi fossin", ja que, al seu entendre, entrar a formar part "de vegades no és políticament rendible". "Em sembla un acte de manca de responsabilitat i una certa manca de valentia", ha afegit.

Per tal de defensar la continuació de les negociacions, ha defensat que si se sumen totes les forces que estan dins del pacte d'estat es totalitzen al voltant d'un 60% o 70% dels votants durant les darreres eleccions, mentre que qui demana suspendre les negociacions, Andorra Endavant i Concòrdia, "totalitzen un vot popular al voltant del 35%". En aquest punt, s'ha preguntat "perquè aquesta minoria hauria d'imposar el seu criteri" i no continuar amb el procés de negociació tal com Demòcrates deixava clar al seu programa electoral.

D'altra banda, Espot ha assegurat que el fet que Concòrdia s'hagi sumat a les peticions de suspendre les negociacions "evidentment no ajuda" i tampoc "enforteix la posició negociadora d'Andorra", per la qual cosa, ha afegit, "a mi em sembla que no acaba de ser una decisió del tot responsable sobretot tenint en compte que adherir-se al pacte d'estat no es vinculava amb dir sí al referèndum o haver-se de comprometre després a fer campanya en favor del projecte". De fet, s'ha mostrat convençut que la formació liderada per Cerni Escalé "podria haver aportat molt i hauria enfortit la posició d'Andorra".

Malgrat tot, Espot ha posat en relleu que el fet que alguns partits no se sumin a la proposta no implica que s'hagi de "trastocar" el full de ruta traçat que ha estat "avalat pels ciutadans i que gaudeix del suport de la majoria de les forces polítiques del país". "De vegades potser sentim més la veu dels euroescèptics, però també rebo molts missatges i moltes mostres de persones que esperen amb impaciència i amb molta esperança i optimisme aquest acord d'associació", ha indicat.