Espot carrega contra Terceravia per portar al Tribunal Constitucional les mesures contra la inflació

Andorra la Vella“Constato que Terceravia com fa sempre s'aturen en la forma per no parlar del fons”. D’aquesta manera ha valorat el cap de Govern, Xavier Espot, la decisió del grup parlamentari de dur al Tribunal Constitucional l’afer de l’admissió a tràmit per la via de l’extrema urgència i necessitat del projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, en considerar que s’han vulnerat els seus drets com a consellers generals. “Penso que és molt legítim” que hagin dut al Constitucional aquesta decisió, ha manifestat Espot, però ha defensat que “en un país on no hi ha decret legislatiu (el Govern) ha de tenir mecanismes per tramitar i aprovar normes en cas d'urgència i necessitat” i considera que la situació actual requeria d'una “reacció ràpida i amb celeritat” que justificava l’ús d’aquesta extrema urgència i necessitat.

Espot considera que Terceravia no s’ha posicionat sobre el fons de la llei, que contempla la gratuïtat del transport o les millores salarials i creu que a la ciutadania “els hagués interessat més saber no si el mecanisme emprat és l’adequat o no” sinó què en pensa el grup parlamentari de les mesures que s’han posat sobre la taula. “Crec que és una forma velada per no dir que estan en contra de mesures que pretenen millorar poder adquisitiu” dels ciutadans, ha sentenciat.

De totes maneres, ha remarcat que “respecta” la decisió del grup encapçalat per Josep Pintat i ha remarcat que el Govern acatarà el que dictamini el Constitucional, si bé ha defensat que creuen que el mecanisme emprat “s’encabeix” en el supòsit de l’extrema urgència i necessitat. De totes maneres, ha manifestat que caldrà veure quina és la “doctrina” del Constitucional al respecte.