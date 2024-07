Espot considera que els culpables de la fallida del projecte de Grifols són Dolsa, Montaner i PS

Andorra la VellaEl Govern ha de fer "autocrítica" pel fet que el projecte de Grifols no hagi quallat, ja que potser haurien d'haver estat "més valents" i haver "posat més la banya i tirar milles", però els grups que es va oposar al projecte "sense coneixement de causa" també han de fer aquest exercici. Així ho creu el cap de Govern, Xavier Espot, que ha destacat que cal tenir en compte que el "soroll mediàtic" que hi ha hagut al voltant d'aquest projecte ha estat també un dels factors que han fet que finalment no hagi tirat endavant. I ha assenyalat directament els culpables: Enric Dolsa, Carine Montaner i Andorra Endavant i els "socis circumstancials" de Dolsa, és a dir, el PS.

El cap de Govern s'ha mostrat, per tant, especialment crític amb els moviments que hi ha hagut en contra del projecte i ha lamentat que tot aquest "soroll" ha "desagradat molt la companyia que el que vol és sobretot silenci" i que no "s'utilitzi" el seu projecte en "el debat polític" i ha subratllat que el fet que això no hagi estat així ha tingut un "pes molt significatiu" en què el projecte no hagi prosperat, més enllà també de les dificultats "econòmiques, financeres i de canvis i relleus" que ha patit l'empresa en aquests darrers temps.

En aquest sentit, Espot ha lamentat que si l'executiu no hagués tingut en compte tota aquesta pressió i hagués 'tirat pel dret' segurament el projecte hauria estat en un "punt d'avançament que hagués fet que difícilment hagués tirat enrere", però també ha manifestat que si hagués fet això hauria estat acusat de no escoltar prou la ciutadania.

El cap de Govern també ha volgut sortir al pas de les crítiques de secretisme que hi ha hagut al voltant de les negociacions i del fet que faci un any que el projecte es volgués salvar i ha defensat que "reconduir la situació precisava discreció" i ha negat que al darrere hi hagi hagut cap "interès espuri o polític" sinó la voluntat de "treballar des de la discreció perquè fos realitat".

El cap de l'executiu ha lamentat que un projecte "ben travat" com aquest no hagi finalment fructificat "no genera una credibilitat excessiva de la plaça andorrana" i ha remarcat que altres projectes que podien arribar "sota l'estela" de Grifols, com el de la Fundació Josep Carreras, sigui més "difícil que fa una setmana" que prosperin, malgrat que ha manifestat que "no abaixen els braços" perquè puguin quallar. Encara més, ha reivindicat també els "esforços" que ha fet l'executiu tots aquests anys perquè el projecte de Grifols arribés a bon port. "Ens hem donat en cos i ànima al projecte".

I ha apel·lat a fer una "reflexió profunda i aprendre dels errors" perquè si es vol ser "un país creïble" i apostar per la diversificació cal aprendre del que ha passat amb Grifols. I no ha volgut obviar que entretant a Andorra es debatia el projecte a Barcelona ha prosperat un de "molt similar" sense que al voltant hi hagi hagut cap crítica i això que se situa en ple centre de la ciutat.