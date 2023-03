Espot considera que és el moment oportú per a ser més exigent amb la inversió estrangera de caràcter especulatiu

La MassanaEl cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha assegurat aquest dimarts al matí que "és el moment oportú per a prioritzar una inversió estrangera de qualitat i per ser més exigents amb aquella que volem promocionar en menor mesura". Així ho ha expressat el líder de la formació taronja en unes declaracions a la Massana acompanyat del número quatre de la llista de DA, Raül Farré.

De fet, el líder de Demòcrates ha puntualitzat que el país en aquests moments té un doble repte. Per una banda, la necessitat d'incrementar el parc immobiliari de lloguer a preu assequible i, per l'altra, aconseguir frenar el creixement urbanístic. Dos objectius que, a priori, poden sembrar contradictoris, però que Espot pretén assolir a través d'una sèrie de propostes que formen part del programa electoral de DA. Una de les més urgents: gravar amb major mesura les inversions estrangeres del sector immobiliari i les compres d'habitatges per part de residents que venen de fora. "Actualment venir a residir a Andorra és molt barat, ja que tenim punto molts punta positius: bona sanitat, educació, bons nivells de seguretat ciutadana, bon patrimoni natural... És molt atractiu venir i crec que la gent que ve de fora ha de pagar allò que li correspon" ha assenyalat.

Amb relació al tipus de taxa, Espot té clar que hauria de ser "prou dissuasori i important" perquè compensi els perjudicis que estan fent les inversions al sector immobiliari de caràcter especulatiu. "Ha de ser una taxa prou rellevant, però que al mateix temps no hipotequi la inversió estrangera en aquest sector, perquè la continuem necessitant" ha matisat el líder de Demòcrates.

En aquest sentit, Espot proposa destinar el capital provinent d'aquesta gravamen a una doble taxa. Per una banda, a un fons per a promoure l'habitatge de lloguer a preu assequible i, per a l'altra, a projectes de diversificació econòmica. "Hem d'aprofundir en aquesta diversificació per ser menys deponents de sectors com, per exemple, el de la construcció" destacava el candidat a la reelecció mentre es mostrava en contra de postures d'altres partits relacionades en aturar en sec la inversió estrangera. "Si ho fem, farem un mal favor al nostre teixit productiu i al nostre mercat de treball" deixava clar.

Espot té clar que l'instrument necessari per assolir aquesta diversificació, créixer i aconseguir un futur pròsper per Andorra és l'Acord d'associació amb la Unió Europea. "De poc serveix incorporar el cabal comunitari si no estàs al mercat interior europeu, perquè no hi ha l'equivalència tècnica normativa que moltes activitats econòmiques d'ala valor afegit requereixen per a poder venir a implantar-se al nostre país" detallava el cap de llista de DA.

Quant a la modificació del text legal sobre la llei d'inversió estrangera que perseguia l'objectiu d'accelerar determinats tràmits i que no es va acabar aprovant durant la legislatura, Espot ha assegurat que té la voluntat de continuar insistint en aquesta línia. "Agilitzar els tràmits no va en detriment de la seguretat" ha destacat. "Nosaltres no estem en contra de la inversió estrangera diversificadora, sinó de la que té un caràcter especulatiu i un impacte negatiu sobre la situació de l'habitatge a un preu assequible" ha afegit el cap de llista de DA. "Per tant, si un inversor compleix amb els requisits, no hi hauria d'haver cap problema amb el fet d'agilitzar i facilitar els tràmits" ha asseverat. Tot i això, Espot ha deixat clar que, durant aquest procés, s'hauria de ser molt rigorós amb el fet d'analitzar l'origen d'aquestes inversions. "S'ha de verificar que no provinguin de fons sospitosos relacionats amb el blanqueig de diners ni el finançament del terrorisme" ha apuntat.

Finalment, en ser qüestionat sobre si es podrien haver adoptat abans aquestes mesures, Espot ha admès que "tot es podria fer amb major anticipació", però que el procés d'acceleració de la inversió estrangera i de l'activitat econòmica s'ha produït des de fa poc temps. "No ens hem de precipitar en l'adopció de mesures, ja que aquestes han d'estar degudament reflexionades. Hem de parlar, discutir i debatre-ho tot" ha assenyalat el líder de la formació taronja. "De la mateixa manera que hem d'aportar més seguretat jurídica als inversors estrangers a través de l'Acord d'associació, no Així, Espot ha deixat clar que ho tindrà present si la responsabilitat de governar torna a recaure a sobre seu.