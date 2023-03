Espot defensa que “ara no és moment de fer experiments” en les negociacions amb la UE, que ha de culminar Demòcrates

Andorra la Vella“Crec que hem de mirar endavant, tenim una finestra d'oportunitat, un interlocutor assegut a la taula que ens està escoltant i que a més a més confia en l'altre interlocutor que som nosaltres; no és el moment de fer experiments, és el moment que aquesta negociació la continuï pilotant i portant aquells que tenen la major capacitació i experiència en aquesta matèria i som nosaltres”. Així de clar s’ha mostrat el candidat a cap de Govern de Demòcrates per Andorra, Xavier Espot, sobre les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea.

El cap de Govern en funcions ha manifestat que aquesta negociació serà una de les “qüestions cabdals” de la propera legislatura, ja que en dependrà la “prosperitat econòmica i social” del país “durant molts anys” i ha defensat que ha de continuar sent un govern demòcrata el que culmini aquest encaix a Europa. El fet que Espot hagi esmentat que han de ser “les mateixes persones” les que liderin la negociació no “prejutja”, ha concretat, que el secretari d’Estat d’Afers Europeus o la mateixa ministra d’Afers Exteriors continuïn al càrrec, i ha afegit que “ni tan sols s’ha plantejat” que sigui així, ja que ha destacat que tot això “s’esclarirà” un cop passat el diumenge.

El candidat demòcrata ha defensat que “hi ha una finestra d’oportunitat” ara com ara tant amb l’actual composició de la Comissió Europea com pel fet que aquest any Espanya presidirà el consell de la Unió Europea, però ha lamentat que des d’altres formacions es vulgui “confondre l’opinió pública” fent entendre que el Govern té pressa per tancar aquestes negociacions. Així ha destacat que “si al final necessitem sis mesos més, un any més, un any i mig més, per aconseguir un millor acord d'associació evidentment que no hi tindrem cap mena d'inconvenient”.

Espot ha lamentat que se’ls titlli de no ser transparents i que quan expliquen les coses llavors se’ls digui que són “alarmistes” i ha afegit que davant de les veus que qüestionen que es pugui obtenir un bon acord d’associació ell prefereix “ser optimista” i més tenint en compte que ara hi ha “un interlocutor assegut a la taula que ens està escoltant i que a més a més confia en l'altre interlocutor que som nosaltres”, la qual cosa l’ha portat a refermar-se en el fet que “no és el moment de fer experiments” i cal, per tant, que la ciutadania torni a donar suport a Demòcrates perquè puguin culminar la negociació.

Espot també ha admès que la legislatura vinent serà, en conseqüència, la del referèndum per dir sí o no a l’acord i ha volgut reiterar que es “compromet” que aquest acord d’associació sigui sotmès a un “referèndum vinculant de la ciutadania”. També ha manifestat que haurà de ser el pròxim executiu el que encarregui els estudis sobre l’impacte que tindria un ‘no’ a aquesta consulta perquè ara com ara “seria una mica precipitat” que s’encomanessin.

A l’últim, i qüestionat sobre si un acord polític sobre la UE hauria d’incloure o no les forces extraparlamentàries, ha destacat que no s’ho ha “plantejat” i que és una qüestió que “mereix una reflexió” i més tenint en compte que un acord d’aquestes característiques suposa tenir accés “a tota la informació, malgrat alguns diguin que no” i, per tant, caldria limitar-lo a aquells que tenen una certa “legitimitat i representativitat” que serien les forces parlamentàries. De totes maneres, no ha tancat la porta a altres representants polítics.