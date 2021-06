Espot defensa que "és important" que es pugui crear el fons verd

Andorra la Vella"Si volem fer una aposta seriosa per l'abaratiment definitiu i consolidat del transport públic necessitem més diners; si volem destinar més recursos sota forma de subvencions a la rehabilitació d'habitatges en clau de sostenibilitat, necessitem més diners, i per tant és important que puguem crear aquest fons verd". D'aquesta manera defensa el cap de Govern, Xavier Espot, la taxa al carboni que l'executiu vol impulsar i que ha estat fortament criticada per l'associació d'importadors de carburants i també per l'Associació de Consumidors i Usuaris. Espot destaca que l'executiu té la intenció d'implementar aquest mandat tant la taxa de carboni com la taxa turística "que també serà finalista" i es referma en què no s'apujaran els tipus "màxims de l'impost de societats, ni de l'IRPF, ni de l'IGI" i en canvi sí que volen "introduir quirúrgicament algun tipus de taxa finalista" que els "permeti impulsar i obtenir més diners per determinats reptes estratègics, particularment en matèria mediambiental i turística". També reitera que es poden revisar les deduccions de l'impost de societats.

Així, i quant a la taxa del carboni, el cap de Govern destaca en una entrevista a l'ANA que no s'esperava tanta oposició, tenint en compte que "hi havia hagut un diàleg franc i constructiu en el període previ a l'entrada a tràmit parlamentari d'aquest projecte de llei i fins i tot ja es va posposar o fer una entrada en vigor esglaonada de les mesures relatives a la taxa carboni precisament a demanda del propi sector". Destaca, però, que el posicionament dels importadors de carburants és "legítim" ja que hauran d'adoptar aquesta nova mesura tot i que des del Govern es defensa que tindrà un impacte mínim. "Per a nosaltres és una mesura absolutament essencial, que estan aplicant tots els països del món. A més a més nosaltres, si volem aprofundir en les nostres polítiques de sostenibilitat, necessitem més recursos", ha dit Espot que ha afegit que "no seran uns diners que aniran als pressupostos generals de l'Estat per pagar despeses de personal o de funcionament sinó que es posaran en un calaix i només es destinaran a una finalitat molt concreta".

El cap de Govern defensa que la visió que tenen de la política fiscal no és amb un caràcter "eminentment recaptatori" i que allò que es recapta "vagi a finançar indiscriminadament qualsevol tipus de política" sinó que defensen "la competitivitat fiscal".

El cap de Govern, Xavier Espot, explica la política fiscal del Govern

Pel que fa a la taxa turística, ha recordat que servirà per comptar amb més diners per la promoció turística, per la diversificació de l'oferta, i "per l'aposta per un turisme de més qualitat".

Quant a la revisió de les deduccions de l'impost de societats Espot destaca que no es vol tocar el tipus màxim però que en determinats casos "és de justícia i d'equitat que es puguin revisar determinades deduccions que en el seu moment es van implementar i que potser ara no tenen massa sentit perquè no estem en la mateixa conjuntura econòmica i social que en el moment en què es va aprovar l'impost per primera vegada".