Espot descarta avançar eleccions per la crisi a Liberals

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, garanteix que la crisi que s'està vivint al partit Liberal d'Andorra no afecta l'estabilitat de l'executiu, per la qual ha asseverat que no s'avançaran les eleccions, més enllà de la possible anticipació ja anunciada, pels successos que han tingut lloc aquest dimarts en l'àmbit polític d'una de les formacions de la majoria que dona suport al Govern. El líder de l'executiu ha exposat que, tot i que la ministra liberal Judith Pallarés i els quatre consellers del grup parlamentari liberal hagin decidit abandonar la formació blava, el compromís amb la ciutadania dels representants polítics es manté, així com el seu suport per tirar endavant el projecte marcat pel Govern fins al final de la legislatura, el març del 2023.

És per aquest motiu, i davant la situació socioeconòmica que es viu al país a causa de les conseqüències de la pandèmia i els efectes del conflicte a Ucraïna, Espot ha transmès la seva confiança als tres ministres liberals i ha assegurat que els esdeveniments no han afectat el treball interministerial, per la qual cosa no "es destituirà a ningú". A més, ha afirmat que cap dels titulars ha informat el líder de l'executiu que tingui la voluntat de deixar el càrrec per la situació. "Ens movem dins un àmbit professional i els ministres han demostrat que són grans professionals posant l'interès del Govern per sobre dels seus propis", ha dit, tot afegint que "compto amb tots i cadascun d'ells per acabar els projectes marcats, els quals es troben per sobre d'aquests problemes".

Tanmateix, ha apuntat que, tot i que "estic convençut que no serà així", les discrepàncies dintre del partit Liberal s'acaben extrapolant al treball dels ministres i les seves responsabilitats, "tots saben que actuaré en conseqüència i prendre les accions oportunes". Espot també ha comentat que la situació viscuda les darreres setmanes "m'ha sorprès" per la precipitació dels esdeveniments, i ha considerat que "a tots ens hagués agradat no haver d'arribar a aquest punt". En aquest sentit, ha agraït la bona voluntat dels consellers generals liberals per continuar donant suport a la majoria fins al final de la legislatura.