Espot destaca la desinformació com a principal desafiament d'un sí a l'Acord d'Associació

Andorra la VellaEl cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha participat activament a la quarta Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE) celebrada al Palau de Blenheim, on s'han tractat diversos temes urgents per a Europa. En una taula centrada en la defensa de la democràcia, Espot ha destacat la desinformació com una amenaça crítica que pot afectar el proper referèndum d'associació amb la UE a Andorra.

En la seva intervenció, Espot ha recolzat la creació d'una xarxa de col·laboració per promoure la llibertat d'expressió i les fonts d'informació responsables, subratllant la importància de combatre la manipulació informativa. Amb reunions amb diversos líders europeus i un fort enfocament en la resiliència social davant la desinformació, Espot ha conclòs la jornada amb la recepció del rei Carles III d'Anglaterra, marcant un punt culminant per a la CPE.