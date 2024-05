L'Acord d'Associació permetrà la coordinació de pensions entre Andorra i la UE

Andorra la VellaXavier Espot, cap de Govern, ha explicat a Canillo diverses qüestions que comportarà un acord d'associació amb la Unió Europea, fent referència a les possibilitats en mobilitat pels joves o l'adquisició de la targeta sanitària europea que permet ser atès a qualsevol estat membre, amb caràcter d'urgència, amb els mateixos drets que un nacional. Espot ha volgut destacar la millora en política social i laboral que permetrà l'Acord en combinació entre els sistemes de la seguretat social de cada país.

"Això vol dir que nosaltres a conseqüència de l'Acord d'Associació no tindrem l'obligació de crear noves prestacions. Es va parlar en el seu moment que hauríem de crear una prestació contributiva d'atur, un subsidi d'atur com el que tenen França o Espanya. Això no és cert, nosaltres podem mantenir el model actual de prestació per desocupació involuntària que tenim i que és de caràcter assistencial o no contributiva," va confirmar Espot.

El cap de Govern també va aclarir que les pensions contributives de la CASS es mantindran amb la seva actual tipologia i abast. "De la mateixa manera, nosaltres podem mantenir les pensions contributives de la CASS la diferent tipologia que tenim i l'abast de les mateixes tal com la tenim ara. Però el que sí que preveu l'Acord d'Associació un sistema de coordinació de les prestacions que sobiranament cada país pot decidir. Un exemple: Si una persona té una pensió d'invalidesa o de jubilació a Andorra aquesta prestació se li reconeixerà automàticament a qualsevol país de la UE," va afegir el cap de Govern.