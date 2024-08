Espot discrepa de Marsol en anticipar les eleccions després del referèndum de la UE

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha fet balanç del primer any de la legislatura afirmant que estat “un any intens“. El cap de l’executiu ho ha explicat després de celebrar el tradicional dinar a la casa de colònies AINA de Canillo.

Poques hores abans a RTVA, la ministra Conxita Marsol ha afirmat que “tant si es perd com si es guanya (que jo espero que es guanyi), hi haurà d’haver unes eleccions de seguida perquè entri un nou Govern i un nou Consell (General) que sigui qui desenvolupi tot això”.

Una afirmació que no ha semblat estar alineada amb les declaracions a roda de premsa del cap de Govern:“Concretar si això ha de ser així, abans, després, s’ha de convocar, no s’ha de convocar, jo crec que és molt prematur. I, per tant, és una decisió que s’ha de prendre en el moment. I que intentarem prendre, com li he dit, tenint en compte l’interès prioritari del país que no és l’interès del govern de torn. En aquest cas, encapçalat per mi mateix” ha afirmat Espot.

Dos posicionaments discordants que ja han exaltat a alguns dels opositors del Govern i l’Acord, com la consellera Carine Montaner qui opina que “a casa Demòcrates no han afinat els violins”.