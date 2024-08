Montaner diu que "Demòcrates té molta por a un no al referèndum" i opina que avançar les eleccions "seria respectar la democràcia"

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha fet declaracions sobre la declaració de Marsol en mostrar-se partidària de convocar eleccions generals un cop s'hagi celebrat el referèndum de l'Acord d'Associació.

Montaner s'alinea amb les paraules de Marsol fent referència que DA ha basat el seu programa electoral en el sí a l'Acord i que en cas d'una negativa no hi coincidirien els posicionaments del Govern i la ciutadania.

"Demòcrates tenint en compte que al seu programa electoral estava basat gran part en l'Acord d'Associació, si la gent no vol l'Acord d'Associació tan promocionat pels Demòcrates és normal que es vagi a eleccions, això voldria dir que el model de país de DA seria diferent del model que volen els ciutadans i, per tant, s'ha d'anar a eleccions" afirma la presidenta d'Andorra Endavant en cas d'un referèndum negatiu.

A casa Demòcrates no han afinat els violins ”

A més, fa referència als diferents posicionaments entre el cap de Govern, Xavier Espot, qui pensa que el referèndum no ha de ser un plebiscit sobre la continuïtat de Govern i Marsol qui ha declarat que a RTVA:

Tant si es perd com si es guanya (que jo espero que es guanyi), hi haurà d'haver unes eleccions de seguida perquè entri un nou Govern i un nou Consell (General) que sigui qui desenvolupi tot això ” Conxita Marsol Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

Carine Montaner creu que aquest moviment perjudicaria els grups de l'oposició "crec que tenen molta por del no al referèndum, si surt un no això vol dir que han perdut tota la legitimitat i convocar eleccions seria respectar la democràcia. Ara bé, fent això deixarien poc marge de maniobra perquè l'oposició anti Acord d'Associació s'organitzí, Govern controla els timmings de les eleccions sap quan convocaran i això és un avantatge per ells".