Espot diu que hi ha una "finestra d'oportunitat" per tancar l'acord amb la UE enguany

Sant Julià de LòriaEl cap de Govern i líder de Demòcrates per Andorra, Xavier Espot, ha reafirmat que no han traït els Liberals amb el pacte preelectoral. El líder de l'executiu ha manifestat que les decisions que han pres "estan fonamentades amb motius objectius" tenint en compte el resultat electoral del passat 2 d'abril. En relació amb les negociacions per a l'acord d'associació amb la Unió Europea, ha recordat que s'ha aprovat l'esborrany del pacte d'estat i que es compartirà amb els representants dels grups parlamentaris i dels partits que no estan representats al Consell General. "Esperem consensuar el text validat per tothom les pròximes setmanes", ha indicat. Quant a la possibilitat de tancar l'acord enguany, ha exposat que "tenim una finestra d'oportunitat" per fer-ho, però ha reconegut que si no s'arriba a un bon acord "no tenim cap inconvenient en continuar negociant".

Qüestionat sobre la possibilitat que més membres d'Acció puguin entrar a formar part del Govern, Espot ha recordat que queden algunes secretaries d'Estat per cobrir, però s'ha reafirmat que "no hi ha quotes de partit" i es buscarà les persones més preparades per ocupar els càrrecs.

