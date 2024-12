Espot i Illa acorden intensificar la col·laboració entre Andorra i Catalunya

Andorra la VellaEl Palau de la Generalitat ha acollit la primera reunió oficial entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de Catalunya, Salvador Illa, durant la qual s’han compromès a intensificar la relació institucional entre els dos territoris. De fet, avui han acordat reprendre el calendari de reunions periòdiques per avançar en termes de col·laboració transfronterera i donar continuïtat als treballs realitzats en el marc dels diferents grups temàtics creats per afrontar els reptes compartits. En aquest sentit, el cap de Govern ha convidat el president Salvador Illa a visitar Andorra durant el 2025.

Xavier Espot ha expressat la satisfacció per reprendre amb Salvador Illa les trobades al més alt nivell entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya i ratificar les excel·lents relacions i àmbits de col·laboració entre els dos territoris. “Compartim àmbits prioritaris, com són la promoció i projecció exterior de la cultura i llengua catalanes, la millora de les infraestructures, especialment l’aeroport i les connexions terrestres amb l’Alt Urgell, la sanitat, el desenvolupament econòmic, el treball, el medi ambient i el patrimoni natural, l'agricultura i la cooperació transfronterera, entre d'altres”, ha dit Espot, que ha afegit que és lògic intensificar la cooperació “perquè tenim interessos comuns i, per damunt de tot, hem de vetllar per millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadanes i ciutadans”.

Aquesta trobada té lloc després de la reunió de treball que van mantenir el passat mes d’octubre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durant la qual van acordar donar continuïtat al pla de treball 2024-2026 sobre infraestructures, residus, salut i energia. A més, també s’ha incidit que en el marc Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) Andorra i Catalunya treballen conjuntament per la dinamització del teixit econòmic i social dels Pirineus i el creixement sostenible de la zona.

Tant el cap de Govern com el president de la Generalitat han recordat els vincles que uneixen Andorra i Catalunya, com per exemple l’elevat nombre de turistes catalans que rep anualment el Principat, el pas diari de gairebé 1.800 treballadores i treballadors que cada dia venen a treballar a Andorra des de la comarca de l’Alt Urgell, principalment, o amb el fet que la comunitat resident al Principat més important és l’espanyola, amb 28.000 habitants, la meitat dels quals són catalans. A més, un percentatge molt important de joves andorrans estudien a universitats catalanes.