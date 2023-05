Espot insisteix en els pactes d'estat per fer front als principals reptes de la legislatura

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat, després d'haver jurat el càrrec, que el nou executiu que anunciarà aquest dilluns a la tarda "no ha de tenir els cent dies de gràcia" i ha de començar a "treballar des de demà mateix" per "assolir amb bona nota els reptes" que ha esmentat en el seu discurs després de la presa de possessió del càrrec i molts dels quals passen per la configuració dels pactes d'estat que va anunciar en el debat d'investidura: per la Unió Europea, per la sostenibilitat del sistema de pensions i pel sistema de salut pública "de qualitat". "En això treballarem perquè com més aviat estigui conformat aquest instrument més aviat podrem prendre decisions en aquest sentit", ha destacat.

Espot ha jurat el càrrec a Casa de la Vall un dia abans que ho va fer ara fa quatre anys per primer cop, i quan va esdevenir el cap de govern més jove de la història, tal com ha recordat el síndic general, Carles Ensenyat. Després del jurament ha llegit un discurs en el qual ha esmentat que vol "escoltar la veu" de les persones que tenen dificultats amb l'habitatge; els joves que volen trobar feina al país; la gent gran que vol "una vellesa digna"; les dones que volen avançar cap a la igualtat; els responsables de negocis que han fet "gran Andorra"; les persones que "miren amb inquietud el sistema de pensions"; aquells que tenen "expectatives i pors davant la UE"; els que es preocupen per la sostenibilitat, ja que volen "llegar un futur pròsper" a les generacions futures i aquells que "pateixen per la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu". En aquest sentit, Espot ha destacat que cal treballar per "l'interès general" cercant "l'harmonia i nous equilibris" i, per tant, ha apel·lat les diferents forces parlamentàries a assolir "acords transversals" i en aquest sentit ha manifestat que cal tenir en compte que les diferències que avui en dia es poden veure "com a molt importants, el pas del temps revelarà que no ho eren tant" motiu pel qual ha fet una crida a tenir "una visió a llarg termini" per tal que hi hagi entesa "on sembla que hi ha diferències insalvables".

El cap de Govern ha manifestat, posteriorment davant els mitjans de comunicació, que havia intentat "llistar aquells grans reptes" que creu que tenim com a societat i recollir les "inquietuds, anhels i neguits que tenen bona part de la ciutadania", entre les quals l'habitatge, la millora del poder adquisitiu, el creixement urbanístic sostenible, la sostenibilitat del sistema de pensions i donar més drets a les dones més enllà de la interrupció voluntària de l'embaràs, ja que "hi ha molt camí per recórrer en molts àmbits" i ha recordat que en la passada legislatura ja es va dotar "un bon instrument legal" que ara cal "desplegar fins a les darreres conseqüències".