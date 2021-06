Espot justifica la retirada del contracte pels actius digitals per "no afegir més llenya al foc" i "cloure un debat estèril"

Andorra la Vella"Per no afegir més llenya al foc i cloure un debat que al final és estèril i ens desvia de l'objectiu principal que és que tinguem una bona llei d'actius digitals el Govern el que ha decidit és fer marxa enrere". D'aquesta manera explica el cap de Govern, Xavier Espot, la decisió presa aquest dimarts per l'executiu de deixar sense efecte el contracte d'assessorament relacionat amb la proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i 'blockchain'. El cap de Govern admet que es van equivocar en una "redacció desafortunada quant a l'objecte pròpiament de l'encàrrec que s'havia fet" però també creu que no s'ha de treure de context aquest error.

"No vull excusar l'error formal que vam cometre, l'encàrrec evidentment no podia consistir en l'elaboració d'esmenes perquè és una competència exclusiva dels grups parlamentaris", ha manifestat Espot, que també considera que "tampoc és una qüestió tan greu, tan cabdal com per fer córrer rius de tinta i haver-nos de fer l'harakiri", i ha afegit que "segons quines declaracions" que hi ha hagut els darrers dies "obeeixen més a una picabaralla política que a una qüestió cabdal de la política andorrana".

"Tothom sap i a més a més és positiu, és necessari que sigui així, que els grups parlamentaris i el Govern cooperen recíprocament en les iniciatives legislatives que promouen", ha emfasitzat el cap de Govern, que ha afegit que "molt sovint" el Govern consulta els grups, tant de la majoria com de l'oposició abans d'entrar a tràmit parlamentari un projecte de llei, és a dir que l'executiu "accepta que els grups parlamentaris li puguin fer aportacions" i a la inversa, "molt sovint per no dir gairebé sempre el Govern intervé en la tramitació parlamentària de les proposicions de llei, dona la seva opinió sobre les esmenes que puguin fer la majoria o l'oposició, treballa amb els grups parlamentaris de la majoria les esmenes que puguin presentar, també per millorar aquesta proposició". Per tant, creu que "no es pot parlar d'invasió de competències sinó de voluntat de cooperació i entesa prèvia" amb la voluntat final que no s'hagin de fer "tantes esmenes i allargar la tramitació parlamentària i perquè el projecte de llei sigui més participatiu, més compartit i més ben travat".

"Si al final el que volem és portar les coses a tal extrem que entenem que el Govern i el Consell General han de treballar amb compartiments estancs, totalment aïllats els uns dels altres, jo crec que no estarem fent un bon favor ni a la democràcia ni a la qualitat de les iniciatives legislatives que hem de portar a terme", considera Espot, que recorda que "en definitiva" aquest textos legals el que fan és "condicionar les polítiques públiques que després aplicarem". En aquest sentit, conclou que s'hauria de fer aquesta reflexió general sobre la col·laboració entre l'executiu i el parlament.