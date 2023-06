Espot: "L'enduriment dels requisits econòmics per poder reagrupar no ha de suposar un fre a la contractació"

La Seu d'Urgell"Jo crec que ben lluny del que s'ha afirmat l'enduriment dels requisits econòmics per poder reagrupar no ha de suposar un fre a la contractació de mà d'obra forana". D'aquesta manera el cap de Govern, Xavier Espot, ha respost les crítiques que hi ha hagut al voltant dels canvis econòmics que s'han fet perquè es pugui fer un reagrupament familiar. En aquest sentit, Espot ha defensat que aquestes crítiques "es fan des d'un desconeixement detallat de la mesura que es va adoptar el passat dimecres", ja que ha recordat que els treballadors temporers "no han pogut mai reagrupar" i d'altra banda, perquè fa uns mesos que es va fer un canvi que reduïa el termini per reagrupar a aquelles persones que no fossin dels països del trilateral (Espanya, França i Portugal) i ja es van variar també els requisits econòmics.

"El fet que es pugui o no reagrupar no ha d'impedir que el treballador primari vingui a treballar al nostre país, sinó simplement que tindrà més traves o dificultats per poder fer venir la seva família al nostre país", ha defensat Espot, que ha remarcat que cal tenir "la valentia una vegada més de dir clar, alt i fort, que el nostre creixement poblacional no és il·limitat. Perquè els nostres recursos són limitats. Són finits" i ha defensat que la mesura presa va també en aquesta línia, ja que no es podria "encabir tanta gent" al país.

També ha destacat que si fruit d'aquests reagrupaments es derivessin problemes socials "qui ha de costejar les conseqüències de tot plegat són els serveis socials del Govern" i ha afegit que "les prestacions socials es paguen amb els impostos que paguen tots els ciutadans. Per tant, des d'aquest punt de vista, un país petit com Andorra, també ha d'establir unes certes clàusules de protecció o de salvaguarda".

"És normal que siguem exigents a l'hora de dir: aquesta persona que vol reagrupar la família, ha de tenir uns ingressos mínims que permetin satisfer les necessitats bàsiques dels familiars que vol reagrupar i que aquestes persones l'endemà no vinguin a picar la porta d'Afers Socials per demanar una prestació social", ha conclòs.