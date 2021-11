Espot, sobre l'informe de l'avortament: "no s'ha fet res mal fet ni clandestí"

Andorra la Vella"Em sembla que no s'ha fet res mal fet ni res clandestí". D'aquesta manera ha defensat el cap de Govern, Xavier Espot, l'informe que es va demanar la legislatura passada sobre l'adequació de la interrupció voluntària de l'embaràs al marc constitucional i sobre el qual el grup parlamentari socialdemòcrata ha demanat informació. Espot ha incidit en el fet que es tracta d'un informe jurídic més i ha lamentat que se n'hagi fet "una polèmica informativa d'una cosa que des del meu punt de vista no hauria de ser objecte de polèmica". També ha manifestat que ja en aquesta legislatura s'ha pres la decisió de demanar "diferents complements d'informe per qüestions més sectorials i més puntuals perquè coincidia amb la implantació del servei d'atenció integral a la dona". De fet, ha remarcat que va ser ell mateix qui va demanar aquests documents per saber qüestions molt concretes "sobre què podien o no podien fer els professionals" d'aquest servei perquè poguessin estar "enquadrats i emmarcats a l'hora de fer la seva feina".

El cap de Govern ha manifestat, a preguntes dels periodistes, que l'encomana sobre aquest informe, que no ha especificat a què responia, es va fer la passada legislatura pels volts del mes de desembre del 2018; el pressupost dels honoraris es va lliurar el gener del 2019, i el document com a tal no es va presentar fins a l'agost del 2019 "i per tant aquesta legislatura", ha remarcat el cap de Govern que ha manifestat que assumeix aquest encàrrec tant com a membre de l'anterior executiu com com a cap de Govern de l'actual. "Sóc continuador de l'acció i l'assumeixo plenament i no tinc per què excusar-me'n ni avergonyir-me'n perquè formen part d'una acció responsable de govern", ha defensat. És més ha reiterat que "no s'ha fet res mal fet ni res clandestí", ja que si hagués estat així quan hi va haver la demanda del PS no s'hagués inclòs en el llistat aquest informe. També ha puntualitzat que l'anàlisi es va pagar des de la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals "amb un informe d'intervenció que va fer una anotació totalment favorable del pagament i amb un acord de govern absolutament legal". També ha afegit que els complements que es van demanar ja en aquesta legislatura s'han abonat a compte del pressupost del gabinet del cap de Govern.

Tot i no voler revelar el contingut de l'informe, ja que creu que no seria "un signe de cortesia" abans que les persones que l'han demanat, els consellers del PS, en tinguin accés, ha destacat que "inclou diferents matisos amb qüestions no només jurídiques sinó també científiques" i ha emmarcat la seva encomana a molts encàrrecs que es fan des de l'executiu per tenir una opinió més sobre la qüestió de l'avortament. De totes maneres ha incidit en què "no és el sant grial ni aporta la solució definitiva" i ha recordat que el debat sobre l'avortament no és només una qüestió jurídica sinó "sobretot" institucional i que per tant la solució no només ha de venir de la vessant jurídica sinó també institucional. En aquest sentit, i com ja ha fet en altres ocasions, ha fet una crida a un debat "tranquil, pausat, discret i potser si ho fem d'aquesta manera es poden acabar albirant solucions", ha dit, que no arribaran "més ràpid ni millor" si s'està fent constantment un debat sobre aquesta temàtica.

Espot també ha manifestat que no n'ha parlat específicament sobre aquest document amb el copríncep episcopal, ja que ha incidit que n'hi pot haver "múltiples, diversos" i aquest n'és un més. Ha afegit, però, que de la qüestió de l'avortament se n'ha parlat "reiteradament amb els caps d'estat i amb diferents responsables polítics" ja que és "una qüestió que reiteradament" ha estat a l'ordre del dia. "Hauríem de ser capaços de no estar constantment posant-la en la primera línia de la discussió i la controvèrsia política", ha reivindicat.

A l'últim, i quant al contingut, ha destacat que en els terminis establerts pel Consell General els consellers disposaran d'aquest informe i, per tant, es coneixerà el que diu. De totes maneres ha incidit que "no desllodriga una situació que s'ha anat complicant amb els anys".

Parc solar a Pal

D'altra banda, i qüestionat sobre el fet que el parc solar que s'està construint a Pal pugui envair terreny català ha destacat que és una qüestió que s'ha de resoldre, també, "tranquil·lament" i que s'estan fent les anàlisis escaients. Ha afegit que des del ministeri d'Afers Exteriors es manté un contacte directe amb l'ambaixada espanyola i des del Govern també es té contacte amb les cònsols de la Massana. "Estic segur que acabarà havent una entesa", ha remarcat, i ha afegit que no hi ha "enuig" ni per part espanyola ni andorrana i que és un tema que s'ha d'analitzar bé i resoldre "com més aviat millor, però des d'una perspectiva tècnica i sense posar-hi passió".