Espot no dimitirà si l'acord d'associació no tira endavant al referèndum

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot ha afirmat en declaracions a RTVA que el referèndum sobre l'acord d'associació no serà de cap manera un plebiscit sobre el seu Govern i que, per tant, no dimitirà en cas que guanyi el no. Assegura que "aquells que tinguin la intenció d'anar en contra de l'acord d'associació perquè això suposi la caiguda del meu Govern ja els dic ara que no."

També ha fet al·lusió a què passarà si les postures continuen allunyades en matèries com la immigració, el sector financer o de telecomunicacions. Reconeix que, en cas que no arribin propostes més beneficioses per al Principat, l'acord podria caure. "Ho sentim molt, però que l'acord com està no el portarem ni a ratificar al Consell General ni a referèndum", ha declarat.