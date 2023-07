Espot: "No hem dit mai que la gent que resideix a Andorra ha d'anar a viure a fora del Principat"

Sant Julià de Lòria"La ministra Marsol i jo no hem dit mai que la gent que resideix a Andorra, o que ha nascut a Andorra, han d'anar a viure fora del Principat". Amb aquestes paraules, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut donar per tancada la polèmica generada al voltant de les declaracions que aquest dilluns ha ofert l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, on ha criticat que la ciutat alturgellenca "no es pot permetre una arribada massiva de treballadors" procedents del Principat i que, per tant, la Seu vol continuar "amb un creixement tranquil i sostenible".

Espot ha manifestat que arran de fer-se públiques les declaracions de l'alcalde, li ha trucat per demanar-li "explicacions al tomb d'aquesta declaració per la qual no se'ns havia informat amb anterioritat". En aquest sentit, Barrera li ha confessat que "hi ha un malestar en el si de les persones residents o nascudes a la Seu, no tant pel que havíem pogut dir la ministra o jo, sinó per la tergiversació que s'ha fet en alguns casos de les nostres declaracions". A més, el cap de Govern ha assegurat que la declaració institucional de l'alcalde també s'ha vist motivada per la pressió exercida pels mitjans de comunicació.

Per tal de donar pes als seus arguments, el cap de Govern ha recordat que totes les passes que s'estan duent a terme en matèria d'habitatge són per evitar que els residents hagin d'abandonar el país. És per això que ha recordat la inversió de prop de 50 milions d'euros que s'ha fet en un any -més del 10% del pressupost de l'Estat- per poder crear més habitatges a preu assequible. "A ningú se li escapa que si estem fent polítiques d'habitatge, és precisament per evitar que les persones que viuen aquí tingui una tensió tal en el mercat de lloguer que això els obligui a marxar d'Andorra, i això vull que quedi molt clar", ha sentenciat.

De la mateixa manera, ha posat en relleu que el creixement del país ha de continuar fonamentant-se en el model de la residència, ja que "si alguns volen continuar creixent de manera desmesurada", s'ha de recordar que "els nostres recursos són limitats i finits", per la qual cosa "crec que ningú s'ha de rasgar les vestidures per dir això". A més a més, ha apuntat que la negociació per l'acord d'associació amb la UE també pretén assolir una diversificació de l'economia "per crear nous sectors econòmics en clau de valor afegit, d'innovació i de sostenibilitat per aconseguir aquest creixement sostenible" i, "evidentment, no el volem a costa de carregar les nostres zones frontereres".

Amb tot, Espot ha conclòs assenyalant que "nosaltres apostem per la prosperitat d'Andorra i de les seves zones frontereres" i, per aquest motiu, "els últims quatre anys hem impulsat l'àrea funcional dels Pirineus i estem treballant en projectes de cooperació transfronterera que tenen com a objectiu enriquir i fer pròspera la nostra zona transfronterera i, de retruc, també Andorra".