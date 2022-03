Espot obre la porta a rebaixar els impostos als carburants pels transportistes

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha obert la porta a una possible rebaixa "quirúrgica" dels impostos relatius als carburants pel sector dels transportistes. Ho ha manifestat aquest dilluns durant els actes emmarcats en la celebració del 29è aniversari de la Constitució qüestionat pels mitjans de comunicació sobre els efectes del conflicte a Ucraïna i manca de subministraments com el gasoil o la gasolina que està comportant un increment del preu de venda generalitzat. El líder de l'executiu ha volgut posar de manifest que, tot i que la gestió d'aquesta situació és "complexa", des de l'administració estan treballant per tal de trobar una fórmula per esmorteir l'impacte d'aquests increments en la població i els sectors econòmics.

És en aquest context, que ha exposat que, tot i que no s'ha acabat de decidir, la voluntat del Govern és cercar un mecanisme per ajudar al sector més afectat per aquesta realitat, els transportistes, pels qui s'estan començant a posar sobre la taula diverses accions com la revisió de la taxa dels hidrocarburs o la taxa verda, a través de les quals es podria minvar l'increment del cost per aquest nucli econòmic. "Aquí potser podríem fer alguna renúncia", ha apuntat.

Tanmateix, Espot ha asseverat que respecte a l'afectació a la població general, "impacta en menor mesura en els nostres ciutadans", ja que, tal com ha explicat, el 70% de la compra de combustible al país "correspon als turistes", per la qual cosa considera que una rebaixa del preu d'aquests beneficiaria en major mesura als visitants que no a la mateixa població. "No té cap sentit, seria irracional fer una baixada generalitzada que beneficiï al 70% de turistes, ens haurem de concentrar en el 30% restant i, particularment, en el sector dels transportistes", ha dit, i ha afegit que la possibilitat d'aplicar mesures perquè l'augment del cost dels hidrocarburs afecti en menys mesura als ciutadans "s'haurà d'analitzar amb més profunditat".

D'altra banda, i preguntat sobre el preu de la llum, Espot ha ressaltat que des de l'executiu es fixaran unes tarifes elèctriques que "no provoquin un forat de 80 milions d'euros en un any a FEDA i que al final acabaria repercutint a les butxaques dels ciutadans". No obstant això, ha indicat que en el context actual tampoc "s'entendria que FEDA obtingués beneficis", per la qual ha donat a entendre que se cercarà un punt intermedi d'equilibri entre l'increment del cost de la llum i l'efecte d'aquest sobre la població, però ha asseverat que "no es pot acontentar a tothom".

Per cloure, en relació amb l'arribada de refugiats ucraïnesos al país, el cap ha assenyalat que el Govern posarà un topall que limiti el nombre de persones que poden allotjar-se a Andorra, sobretot tenint en compte les condicions del territori per la seva orografia i dimensió. Així doncs, ha comentat que malgrat que encara no es troba en disposició d'anunciar el nombre de refugiats totals que es podran acollir, ha assegurat que la seixantena de persones que ja es troben al Principat tenen garantit "un encaix i una acollida sense cap mena d'aspecte traumàtic a la nostra societat i amb dignitat".