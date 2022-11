Espot es presenta a la reelecció

Andorra la VellaXavier Espot serà el cap de llista de Demòcrates per Andorra en les properes eleccions generals. El Cap de Govern ha fet l’anunci en el congrés demòcrata que s’està celebrant aquesta tarda. La incògnita s’ha mantingut durant mesos perquè Espot no acabava de confirmar la decisió d’encapçalar la llista demòcrata.

Ha indicat en el seu discurs que “el compromís que vaig assumir davant d’aquesta mateixa assemblea ara fa quatre anys i que avui renovo davant de totes i tots vosaltres”. Ha destacat que “jo avui no prenc la paraula per fer la cloenda del setè congrés extraordinari de Demòcrates. He vingut aquí a començar una nova pàgina de la nostra trajectòria política al servei d’Andorra i la seva gent”. També ha indicat que “precisament aquest és el fonament del nostre compromís i la nostra força: hem de ser el referent en moments de dubte i de lideratge en moments d’incertesa. Aquesta és la raó, l’única raó veritable, per la qual he decidit presentar la meva candidatura davant vostre per encapçalar la llista nacional a les properes eleccions generals”.

Espot ha posat de manifest que manté la mateixa “força i il·lusió” que fa quatre anys quan els militants del partit li van fer confiança per “defensar el nostre, el millor projecte polític per Andorra i portar el timó del nostre país durant quatre anys més”.