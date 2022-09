Espot rebutja la proposta de López que el 25% dels pisos sigui per a lloguer assequible: "això val 1.200 milions"

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha anunciat que es farà una proposta de resolució perquè l'Estat es comprometi a tenir pisos públics fins a un volum que signifiqui un 25% del parc immobiliari nacional. Els pisos serien per a un ús de lloguer assequible. El termini per assolir aquest objectiu seria amb data 2030. Xavier Espot ha puntualitzat que el parc global és d'uns 44.500 habitatges i, per tant, una quarta part superaria els 11.000. El Cap de Govern ha apuntat que tenint en compte el cost de construcció de pisos de 60 metres quadrats el cost seria d'uns 1.200 milions d'euros. Espot ha preguntat a López sobre com podria pagar-se i ha indicat que en comptes del 10% d'impostos que es paga com a percentatge general a Andorra s'hauria de passar a molt més "potser fins i tot un 50%" i "estar al nivell dels països veïns".

López ha dit que no es tracta de construir, sinó aprofitar pisos buits o cooperació público-privada i, en general, múltiples sistemes pels quals l'Estat pot accedir a tenir pisos per posar a un lloguer assequible.