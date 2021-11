Espot reitera el posicionament de l'executiu sobre l'informe de l'avortament

Andorra la VellaUn cop ha transcendit que l'informe sobre l'avortament encarregat la passada legislatura als juristes Tomàs Gui Mori i Manuel Pujadas obre la porta a la despenalització de l'avortament en les fases més primerenques de l'embaràs sense contravenir la Constitució el cap de Govern, Xavier Espot, ha refermat el posicionament expressat darrerament: que es tracta d'un informe jurídic més i que "com qualsevol informe jurídic, perquè el dret no és una ciència exacta, està sotmès a una opinió millor fonamentada en dret" i per tant hi podria haver estudis que diguessin el mateix i altres que defensessin l'opció contrària. En aquest sentit, ha reiterat que "qui haurà de dir que una norma en matèria d'interrupció voluntària de l'embaràs és constitucional o no és el Tribunal Constitucional".

Espot ha manifestat que cal tenir "molta prudència" en aquesta temàtica i ha tornat a recordar que no es tracta només d'una qüestió jurídica sinó, sobretot, institucional. També ha manifestat que malgrat "totes les opinions són legítimes", el Govern ha de "treballar evidentment per ampliar les quotes d'igualtat de gènere al país, però ho hem de fer sempre no només dins el marc constitucional sinó també preservant el marc institucional". En aquest sentit ha tornat a apel·lar a la prudència i a treballar amb "tranquil·litat i discreció i a mitjà i llarg termini".