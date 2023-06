Espot rep l’ambaixadora d’Israel a Andorra, Rodica Radian-Gordon

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest divendres l'ambaixadora de l'Estat d'Israel a Andorra, Rodica Radian-Gordon, amb la qual ha mantingut una reunió de treball per explorar les vies de cooperació i col·laboració que es poden impulsar entre els dos estats. Posteriorment, Radian-Gordon també s'ha reunit amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy.

La visita de l'ambaixadora s'emmarca en els actes de celebració per commemorar el 75è aniversari de la creació de l'Estat d'Israel que ha impulsat l'ambaixada israeliana. En aquest context, Espot ha ressaltat la voluntat que durant els propers anys es puguin ampliar les relacions existents. El cap de Govern ha celebrat que aquest proper dissabte l'ambaixada hagi col·laborat per traslladar fins a Andorra la companyia de dansa Vertigo que oferirà, dins del Festival Clàssic And, un espectacle que tindrà lloc a partir de les nou de la nit al Centre de Congressos.

La visita de la companyia de dansa moderna israeliana és una bona mostra de les relacions bilaterals i permeten reforçar l'intercanvi cultural entre ambdós països després que el director artístic andorrà, Joan Antoni Rechi, exportés fins a Tel-Aviv la producció Aleko-Cavalleria rusticana.

Durant la trobada amb Espot i els membres de l'executiu, les dues parts han manifestat la voluntat d'ampliar la bona col·laboració cultural també en matèries com l'econòmica o la innovació, reforçant així el memoràndum d'entesa (MoU) que es va signar el 2021 per animar al sector empresarial a generar sinergies amb el mercat andorrà. Finalment, també s'han felicitat de les bones relacions en matèria turística que han permès l'arribada al país de prop de 4.000 turistes des de principi d'any. El cap de Govern també ha posat de manifest la important contribució de la comunitat jueva a Andorra.