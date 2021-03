Espot valora com un "autèntic èxit" la visita dels reis d'Espanya

OrdinoDesprés de la vista a la Casa Museu d’Areny Plandolit, i que els reis d’Espanya haguessin finalitzat la seva visita al Principat, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet un balanç de l’estada dels monarques, i l’ha qualificat com un “autèntic èxit”. De fet, Espot ha destacat que la visita s’ha produït en un moment idoni per poder constatar “el treball forjat en tots aquests anys” i que ha servit per reforçar els lligams de veïnatge. En aquest sentit, el cap de Govern ha remarcat l’aspecte simbòlic de la visita per dues “nacions unides i amigues” que han desenvolupat al llarg dels anys acords en matèria de sanitat, fiscal, de mobilitat o de seguretat, entre molts altres aspectes. En paraules d’Espot, la visita també ha servit per constatar el suport d’Espanya cap a Andorra en el procés d’aproximació del Principat a la UE.

