Espot valora que l'aportació dels comuns per als ERTOs és "un acte simbòlic d'unió institucional"

Andorra la VellaEl Govern i els set comuns han signat aquest divendres al matí l'acord institucional per pal·liar els efectes de la Covid-19 i a través del qual les corporacions comunals fan una aportació de 7,5 milions que aniran destinats a fer front als ERTOs. Més enllà dels diners destinats per cada comú, que tant alguns cònsols com el cap de Govern, Xavier Espot, han destacat que en alguns casos podria haver estat superior, el que ha volgut subratllar el cap de Govern ha estat que es culminava "un acte simbòlic important" ja que amb la presència de tots els comuns, i amb la seva aportació, es dona "una imatge d'unió institucional". En el mateix sentit s'ha manifestat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, que ha dit que l'acte d'aquest divendres suposa "la culminació dels acords presos i la col·laboració" que hi ha hagut durant la pandèmia. Al seu torn, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha subratllat el fet que els comuns hagin "col·laborat des del primer dia no només fent una aportació econòmica" sinó que han estat "al costat del Govern i dels ciutadans" per atendre les diferents "necessitats".

Quant a l'aportació que ha fet cada comú, el cap de Govern ha destacat que "tothom és capaç de fer els comptes i saber qui aporta què" i ha afegit que cadascú ho ha fet en funció de la seva capacitat financera i altres "per voluntat política", en aquest sentit, i sense voler entrar més al detall, ha conclòs que els "hagués agradat" que "algun" hagués aportat "en la mateixa proporció" que ho han fet "la majoria". De fet, ha manifestat que el fet que hagin aportat "alguna cosa s'ha de celebrar" ja que ha incidit en la importància de la imatge d'unió que es dona. El cap de Govern ha recordat que fins al moment s'han destinat 56,5 milions d'euros a fer front als ERTOs i ha afegit que més d'11.500 persones han gaudit d'aquesta figura que considera que ha servit per salvar llocs de treball. També ha manifestat que encara no hi ha "la decisió política" sobre si cal impulsar ja una figura "definitiva" en l'ordenament jurídic dels ERTOs o es manté la mateixa modalitat actual per si calgués activar-los. També ha incidit que aquesta figura havia estat concebuda per donar "resposta immediata al moment de crisi actual" i que per aquest motiu a mesura que es vagi recuperant l'activitat econòmica ha de tendir a desaparèixer amb alguns "supòsits quirúrgics" com els que es preveuran a partir del 30 de juny. Així, ha incidit que eren mesures "conjunturals". Quant als llocs de treball que es puguin arribar a perdre un cop s'acabin els ERTOs, Espot ha manifestat que es basa en "imponderables" però ha afegit que l'evolució que s'espera de l'economia és positiva i que per tant "l'anhel és que es perdin molt pocs llocs de treball" i en aquest sentit ha recordat que l'esforç del Govern ha estat, precisament "per aguantar".

Des de la banda de les parròquies, Mas ha volgut subratllar la "col·laboració exemplar" que des de fa un any i mig estan tenint les institucions i ha recordat que els comuns van manifestar des del principi la voluntat de ser "solidaris" tal com s'ha demostrat no només amb l'aportació econòmica sinó també amb altres com els 'stoplabs' o la gent gran. Marsol, al seu torn, ha destacat que és "un exemple el que s'ha fet en aquest país en l'àmbit de col·laboració institucional" i ha destacat que tothom ha fet "el que faci falta" per poder sortir de l'actual crisi sanitària, social i econòmica.

La cònsol major d'Andorra la Vella, en la línia del manifestat anteriorment, ha lamentat que "alguns potser haurien pogut ser més solidaris" i ha assenyalat Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. Així ha lamentat que Escaldes-Engordany digués "que part la destinava a ajudar només ciutadans de la parròquia". "Nosaltres hem estat més generosos", ha etzibat, i quant a Sant Julià de Lòria que ha al·legat "problemes" econòmics, la cònsol major d'Andorra la Vella ha manifestat que "tots" tenen "problemes", Malgrat això, ha volgut incidir en el fet que "l'important és estar tots a prop de la ciutadania".

Cal recordar que el comú de Canillo ha aportat un milió d'euros; Encamp un milió i mig; Ordino 800.000 euros; la Massana un milió; Andorra la Vella dos milions; Sant Julià de Lòria 250.000 euros i Escaldes-Engordany, un milió.