Espot fa una "valoració altament positiva" del viatge a París

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, fa una "valoració altament positiva" del viatge que està duent a terme, juntament amb la subsíndica, Roser Suñé, a França i durant el qual han mantingut trobades amb el copríncep Emmanuel Macron i amb el primer ministre francès, Jean Castex. D'aquesta manera, ha manifestat que han servit per "fer el tomb per partida doble" a qüestions que ocupen l'agenda bilateral i ha remarcat que els "resultats són palpables" com demostra la col·laboració de França en la qüestió sanitària durant la pandèmia i també el suport expressat en la negociació de l'acord d'associació.

Precisament la col·laboració de França en el marc de la Covid-19 es plasmarà novament, ha fet notar Espot, en el fet que fins que la Unió Europea no homologui el certificat Covid-19 d'Andorra perquè els ciutadans puguin viatjar França "farà de pont" i això permetrà el reconeixement d'aquest certificat a la UE de manera transitòria. Això és així, ha afegit el cap de Govern, perquè el país veí del nord reconeix el codi QR andorrà. Cal recordar que l'1 de juliol entra en vigor el reglament europeu que dona validesa a aquest passaport covid europeu i Espot ha recordat que el problema rau en el fet que els països tercers de la Unió Europea queden fora d'aquesta homologació inicial. Per tant, fins que la Unió Europea no reconegui el 'passaport covid' andorrà es podrà viatjar gràcies al reconeixement de França.

Segons el comunicat emès pel Govern, Espot i Castex han compartit la situació sanitària actual i l'avançament de la campanya de vacunació en ambdós països. En aquest sentit, Espot ha mostrat la seva gratitud pel subministrament de les 18.000 vacunes facilitades fins a la data així com per les 12.000 dosis més que Andorra encara ha de rebre de cara al tercer trimestre en seguiment del conveni signat amb França. Els dos mandataris han coincidit en la necessitat d'immunitzar al màxim la població per tal de recuperar progressivament l'activitat. En aquest sentit, tenint en compte la situació actual i les dades epidemiològiques també han celebrat la flexibilització de les mesures que faciliten la mobilitat entre els territoris, com ara que s'acceptin els tests d'antígens o que les persones ja vacunades no hagin de presentar cap prova diagnostica.

Pel que fa al certificat verd, durant els pròxims dies es durà a terme una reunió en l'àmbit tècnic per ultimar la solució tecnològica per als certificats andorrans mentre no arriba l'homologació definitiva per part de les autoritats europees.

Espot creu que aquest i d'altres gestos de França són fruit també de la "política de lleialtat" amb el veí del nord que Andorra ha mostrat durant la pandèmia i que en alguns moments han portat a "prendre decisions complicades" com per exemple la no obertura de les estacions d'esquí.

Pel que fa al suport per a la negociació amb la UE, el cap de Govern ha remarcat que les demandes d'Andorra són "raonables" però ha admès que determinades qüestions com la lliure circulació de persones requeriran "solucions imaginatives i adaptades a la idiosincràsia d'un país petit". En aquest sentit, creu que pot ser de gran importància el suport de França tant per "accelerar" el procés de negociació i també com a arbitratge polític. Precisament, durant la reunió amb el primer ministre francés, Castex ha reiterat el suport de França i la seva voluntat d'accelerar i facilitar les negociacions per a l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea durant la presidència francesa del Consell de la UE el primer semestre del 2022. En aquest sentit la delegació francesa ha expressat el seu compromís d'acompanyar significativament en aquells àmbits de la negociació que requereixen arbitratge polític, com són la política migratòria, els serveis financers, l'accés a mecanismes de liquiditat del Banc Central Europeu o el mercat de les telecomunicacions.

Les dues delegacions han acordat reforçar els contactes bilaterals vinculats a la negociació de l'acord d'associació a través de les respectives secretaries d'Estat. També s'ha convidat al secretari d'estat d'Afers Europeus a visitar Andorra per explicar les prioritats de la presidència francesa als agents econòmics i socials del Principat.

A banda de repassar temes relacionats amb la situació econòmica, social i política del país també s'ha posat sobre la taula la qüestió del "desenclavament" i la necessitat que es pugui "continuar aprofundint" en programes econòmics per a la millora de les comunicacions entre França i Andorra. Així, les dues delegacions han constatat la necessitat d'impulsar projectes que facilitin les comunicacions transfrontereres i han acordat treballar en accions conjuntes a través dels programes europeus Poctefa. També s'ha acordat que una participació més gran d'Andorra en la millora de les connexions sigui un dels temes a tractar durant el pròxim diàleg transfronterer previst per al mes de juliol. En aquest àmbit, el primer ministre francès ha informat al cap de Govern del projecte legislatiu relatiu a la diferenciació, la descentralització, la desconcentració i sobre diverses mesures de simplificació de l'acció pública local, que es troba actualment a tràmit al Senat, convidant Andorra a associar-se a la Regió d'Occitània, una vegada aprovat, pel que fa als eixos de la RN-20 i RN-116.

Finalment, Espot ha convidat Castex a visitar el Principat amb motiu de l'arribada a Andorra de l'11a etapa del Tour de França, prevista per al pròxim 11 de juliol.

En la trobada, que ha tingut lloc a Matignon, també hi ha participat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba; el secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, i l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega. El primer ministre francès ha estat acompanyat per la consellera Europa i secretària general del SGAE, Sandrine Gaudin; la consellera diplomàtica, Pauline Carmona; el director de la Unió Europea del ministeri d'Europa i d'Afers Exteriors, David Cvach, així com l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.