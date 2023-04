"Estrepitosa": la valoració d'Espot sobre la derrota del PS

Andorra la VellaXavier Espot, el flamant guanyador de les eleccions del passat diumenge, ha visitat aquest matí els micròfons de Ràdio Nacional d’Andorra (RNA). Quan ha estat preguntat pels resultats del PS, Espot ha valorat d'”estrepitosa” la derrota de la formació liderada per Pere López. A més, ha dit que considera que totes les formacions han de fer autocrítica i, amb més raó, les que no han aconseguit complir les expectatives, com és el cas dels socialdemòcrates.