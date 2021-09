Fàbrega veu l'aeroport Andorra-la Seu com un espai "fantàstic" per fer-hi una escola de pilots

La Seu d'UrgellL'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, veu les instal·lacions de l'aeroport Andorra-la Seu com un espai "fantàstic" per dur-hi a terme una escola de pilots. D'aquesta manera, considera que l'emplaçament podria donar molta potencialitat en l'àmbit econòmic a la comarca alturgellenca i al Principat més enllà de la possibilitat, cada cop més plausible, de començar a realitzar vols regulars.

Així doncs, Fàbrega destaca que ara per ara el camp d'aviació té tots els hangars ocupats i ressalta que "gràcies a l'aeroport" el Pirineu disposa del grup d'accions especials (GRAE) del cos de bombers de Catalunya els 365 dies de l'any, tot puntualitzant que la futura construcció de l'heliport 24 hores a l'aeroport donarà servei nocturn per a emergències sanitàries o forestals al territori i a Andorra. A més, el primer edil posa en relleu la gran tasca que du a terme l'empresa Helitrans Pyrinees, amb seu a la capital de l'Alt Urgell.

En referència a l'arribada de vols regulars de cara a la temporada d'hivern, l'alcalde afirma que veu potencialitat per tirar-ho endavant, ja que "tindran demanda". "Em consta que està ben orientat i que les coses van en la bona direcció, per la qual cosa ho veig més a prop que mai", assevera. Quant a la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions de l'heliport que s'edificarà a la Caubella per transportar els turistes que arribin a l'aeroport Andorra-la Seu, Fàbrega assenyala que tot i que podria ser una opció per evitar les retencions que es generen a l'N-145, expressa que "el problema seria el cost", ja que considera que l'oferta aniria "destinada a un públic elitista".

En aquest sentit, creu que la futura infraestructura d'Andorra no "està pensada per fer vols entre la Seu i el Principat, considero que està plantejat per a altres potencialitats", i destaca que es tracta d'un "molt bon projecte pel país veí".

Aposta pel transport ferroviari

Des de l'ajuntament de la Seu d'Urgell aposten per fer arribar el ferrocarril als Pirineus i així connectar, a través de l'N-145, la capital alturgellenca amb Andorra. En aquest sentit, tant Fàbrega, com l'actual vicealcalde, Francesc Viaplana, afirmen que suposaria una inversió econòmica "molt important", però exposen que seria "un gran projecte", sobretot des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, ja que descongestionaria la carretera i "habilitaria una altra via d'accés més sostenible, segura i fins i tot serviria per dur a terme el transport de mercaderies". "Crec que és important posar-ho damunt de la taula i no veure-ho com una quimera impossible", comenta Fàbrega.

D'aquesta manera, manifesten que l'aposta seria connectar el Pirineu amb Barcelona "en dues hores per poder ser competitius", tenint en compte que fer-ho "implicaria millorar les infraestructures viàries i la línia Barcelona-Puigcerdà", en la qual "no s'hi ha dut a terme cap actuació des de la seva inauguració". Per cloure, els representants esperen poder inaugurar al mes d'octubre el túnel de Tres Ponts, que suposarà "una millora important en la seguretat de la C-14".