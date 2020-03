La llei de família cataloga com a 'casament' la unió de persones del mateix sexe

Els tres grups parlamentaris que formen el Govern: Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han presentat aquest dimarts una modificació de la llei de la persona i la família que han estat treballant amb l'objectiu que en "un màxim de dos mesos es pugui portar al ple per debatre-la". La diferenciació terminològica entre matrimoni canònic i el casament civil (que pot ser tant d'ambdós com de diferents sexes) ha estat un dels punts més destacats. També es modifiquen diferents punts per determinar quan es pot portar a terme una separació.

Segons el president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, "amb aquesta modificació de llei el que es vol és facilitar la vida a les persones i fer un pas més per ampliar el Codi Civil". En aquest sentit, Naudi ha explicat també que "s'inclourien diferents lleis en aquest Codi Civil com la del matrimoni, l'adopció, la d'incapacitacions i la del registre civil".

Per la seva banda, la consellera general de Demòcrates, Ester Molné, ha explicat els punts més destacats de la modificació de llei que han treballat, on destaca per sobre de tot "l'eliminació de la diferenciació entre matrimonis del mateix sexe i de diferent sexe en el codi civil en englobar-ho tot en la nomenclatura casament civil", ha explicat Molné.

La modificació de la llei facilitarà el procés de divorci, ja que eliminarà el termini previ de separació, podent-lo executar en tres mesos, sense justificar causes concretes, segons ha explicat Molné. En referència als menors, la consellera general demòcrata ha explicat que "s'estableix l'obligació dels progenitors d'escoltar els nens a partir dels dotze anys o, si en té menys, si es constata que té prou coneixement a l'hora de prendre decisions que els afecten".

El text ha estat treballat durant mesos pels tres partits del Govern i ara "ja l'hem enviat al Col·legi d'Advocats i al Consell Superior de la Justícia (CSJ) perquè ens facin aportacions abans de poder-ho portar al ple", ha explicat la consellera general liberal, Sílvia Ferrer.