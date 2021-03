Felip VI reconeix el paper d’Andorra a Europa i reforça la voluntat de cooperació entre els dos països

Andorra la VellaEn català i agraint una invitació que formalment el Govern va fer a la Casa Reial l'any 2016. D'aquesta manera, el rei d'Espanya, Felip VI, s'ha dirigit a les autoritats espanyoles i andorranes durant el sopar oficial ofert pels coprínceps d'Andorra. Durant el seu discurs, el monarca ha manifestat "la nostra alegria per estar avui en aquest estat veí i germà" gràcies a un viatge que, "en certa manera, suposa la culminació d'un intens procés previ" que "ha construït una important relació bilateral en tots els àmbits". Així mateix, ha recordat episodis on el Principat va ser "terra d'acollida" per a molts espanyols, i és per això que ha volgut "expressar la més sincera gratitud al poble andorrà".

Felip VI ha remarcat el paper d'Andorra "en els àmbits europeus i iberoamericans", destacant, a més, "la integració del vostre país en les estructures internacionals", que "segueixen el camí europeu", una via en la qual Espanya dona suport. Així mateix, ha reconegut la feina feta al davant de la Secretaria Pro Tempore i en l'organització de la Cimera Iberoamericana, per la qual cosa "és de justícia posar en relleu el vostre ferm compromís amb la nació iberoamericana", ha dit.

Respecte dels moments de pandèmia actuals, el rei ha comparat ambdós països pel que fa a la importància del turisme en l'economia, que depenen essencialment de les relacions humanes i la mobilitat. "Coneixem bé la dificultat de viure una temporada d'hivern sense esquí ni activitats de muntanya", ha afegit. També ha tingut paraules per totes aquelles famílies andorranes que han perdut algun ésser estimat durant el darrer any, així com tots aquells que han patit les conseqüències del coronavirus. És per tot això que ha reforçat "la voluntat de col·laboració", tal com succeeix amb l'atenció sanitària.

En un discurs plagat de tradició, cultura i història andorrana, a més de passatges de reconeguts autors andorrans, el monarca també ha encoratjat el país a assolir la desitjada diversificació econòmica, que arribarà gràcies a "l'esperit dels emprenedors".

Al seu torn, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i en representació del copríncep francès, Emmanuel Macron, ha fet un recorregut per la història d'Andorra assegurant que es tracta d'un país "modern" i "amb una clara voluntat de projectar-se vers el futur" mitjançant les "noves generacions". També ha destacat la figura dels coprínceps, que "són símbol de garantia de la permanència i continuïtat d'Andorra", així com defensors "de la seva independència i del manteniment de l'esperit paritari en les tradicionals relacions d'equilibri amb els Estats veïns".

A més, ha posat en relleu les "excel·lents relacions de veïnatge", tant pel que fa a Espanya com França. En aquest sentit, ha assegurat que "ens convé tenir la comprensió i l'ajut de la gran nació que vostès representen", tenint en compte "l'esforç d'obertura a l'exterior" que el Principat vol assolir amb l'adhesió a Europa mitjançant l'acord d'associació. Vives ha aprofitat l'ocasió per reiterar que aquesta futura vinculació amb la UE no ha de suposar una pèrdua d'independència i de llibertat, i ha volgut deixar clar "el compromís ferm d'Andorra" amb aspectes com el canvi climàtic, recordant l'esforç que cal fer per complir amb els objectius de l'agenda 2030 de les Nacions Unides.

En relació amb la situació de pandèmia actual, ha reconegut que, tot i la petitesa del territori, "hem vist grans lliçons de la ciutadania" relacionades amb aspectes com "la solidaritat" i el respecte per les restriccions fixades per les autoritats. També ha tingut paraules d'agraïment pel gest espanyol de cedir vacunes per lluitar contra la Covid-19. Així mateix, ha fet esment a la Cimera Iberoamericana que acollirà el país el pròxim mes d'abril, afirmant que "ens hi sentim membres nats" i serà una bona ocasió per "aportar la nostra idiosincràsia".

Per finalitzar el seu parlament ha reproduït un "breu i lluminós" poema de Joan Margarit, figura que va guanyar el Premi Cervantes 2019 i que va traspassar el mes passat. "És un poema per avançar en la vida, a pesar de les tempestes, dificultats o vents contraris, com Andorra i Espanya han sabut fer al llarg de la seva història i ho sabran continuar fent en el seu present i futur", ha conclòs.