Filloy es desmarca de la crisi liberal i diu que està "plenament centrat" en la tasca ministerial

Andorra la VellaEl ministre liberal de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha manifestat aquest dijous que les "dinàmiques" que han sorgit darrerament al partit liberal li preocupen, "però són coses que s'han de gestionar de forma interna". En aquest sentit, ha dit que actualment està centrat al 100% en la feina de Govern, ja que "Espot ens va encarregar als tres ministres liberals uns objectius molt concrets i tenim uns reptes al davant importants".

En el seu cas particular, Filloy ha posat en relleu que "estic plenament centrat en les qüestions relacionades en matèria d'habitatge" i, per tant, "no puc pensar en una altra cosa que no sigui aquesta". D'aquesta manera, ha dit que cap altra qüestió pot afectar la seva tasca, "que és una de les preocupacions més grans de la nostra societat".

Lligat a les mesures per a l'habitatge, ha indicat que ara com ara està treballant les línies de la futura llei de mesures de l'habitatge que està previst que entrin en vigor l'any vinent i que es comencin a tramitar, si és possible, abans de l'estiu al Consell General. La voluntat, ha reiterat, és "intentar que aquesta qüestió de política de partits no afectin la meva tasca de política de Govern".