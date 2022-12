Fins a cinc llistes per a la territorial a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLes eleccions generals prometen ser especialment intenses a Sant Julià. Dins de la multiplicitat de forces polítiques, hi ha dos que acaben de néixer i tenen la base principal a Laurèdia. Es tracta de Concòrdia, que tindrà com a cap de llista nacional a Cerni Cairat. i Andorra Endavant, liderada per Carine Montaner. Les dues formacions ja han anunciat que tindran llista territorial a Sant Julià.

Amb Concòrdia i Andorra Endavant a la llista de sortida, els comicis a Sant Julià en principi comptaran amb cinc llistes electorals, un fet absolutament inusual. Les candidatures previstes serien la d'Unió Laurediana, PS, Demòcrates, Concòrdia i Andorra Endavant. En aquesta suposició no s'ha inclós els liberals que, és gairebé segur, estaran presents dins d'alguna altra llista en coalició. I en aquest cas, tot apunta que serà amb els demòcrates o amb Unió Laurediana.

La multiplicitat de llistes deixa Unió Laurediana com a gran favorit. El partit liderat pels Pintat té un conjunt de vots molt fidels. La dispersió de votants que provoca l'existència de tantes llistes li dóna un gran avantatge per obtenir els dos consellers lauredians. Si normalment amb tres llistes es dóna per fet que guanyaran, amb cinc sembla gairebé segur.