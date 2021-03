Les fundacions s'obriran a incorporar als seus patronats residents que no siguin andorrans

Andorra la VellaEls grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), han entrat a tràmit la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2008 de fundacions. El text legislatiu té com a objectiu actualitzar, després de 13 anys, les directrius de funcionament de les fundacions. La proposició entrada per la majoria també recull demandes fetes per les fundacions del país.

S’amplien les activitats econòmiques que poden desenvolupar aquestes entitats, sempre que el seu objecte estigui relacionat amb els seus fins fundacionals, siguin complementaris o accessoris a aquests. Aquestes activitats es podran fer directament o mitjançant la participació en societats mercantils. A la vegada, la proposició de llei incorpora la possibilitat que certs membres del patronat puguin ser de nacionalitat estrangera (sempre que resideixin a Andorra).

El text entrat per la coalició també fa més diligent la gestió i la participació activa del patronat, per exemple, en casos de liquidació i en la decisió d’on destinar el patrimoni romanent un cop es fa efectiva aquesta. També incorpora la possibilitat per al patró de delegar el seu vot de forma escrita per a certs temes de gestió (mai en cas d’aprovació de comptes, canvis al pla d’actuació, modificacions estatutàries, fusió o liquidació de la fundació).