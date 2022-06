Gallardo continuarà com a president de Liberals

Andorra la VellaJordi Gallardo hauria acceptat la petició de continuar com a president de Liberals fins a les pròximes eleccions, tal com ha pogut saber l'Agència de Notícies Andorrana. El candidat a cap de Govern del partit, Josep Maria Cabanes, ja va manifestar que la seva intenció era que Gallardo continués assumint la presidència del partit per un tema logístic, ja que l'actual ministre de Presidència, Economia i Empresa és qui ha portat les negociacions amb Demòcrates fins a la a data, a banda, de tirar endavant projectes importants pel país.

De fet, Cabanes va declarar aquest dimarts que ell tot just acaba d'arribar, i que consideraria més oportú que Gallardo continués, després d'onze anys com a president, al capdavant de Liberals fins a les eleccions generals. A més, el candidat a cap de Govern també va remarcar que no s'han d'acumular càrrecs al partit.