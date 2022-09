Gallardo no vol presentar-se a cap llista

Andorra la VellaEl ministre d'Economia i president de Liberals, Jordi Gallardo, no té voluntat de formar part de cap llista de les pròximes generals, segons informa RTVA. Gallardo ha admès el desgast que li ha suposat assumir de nou una cartera ministerial. Considera que una cartera d'aquestes característiques necessita molta energia, i que potser hi ha persones que poden aportar-la, cosa que ara no veu en si mateix.

L'única forma en què Gallardo valora continuar és que el partit li demani, en cas que no es pugui trobar un substitut de garanties per afrontar els pròxims comicis nacionals.