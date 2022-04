Gallardo referma que Liberals no té cap deute bancari

Escaldes-EngordanyEl president de Liberals, Jordi Gallardo, i la secretària general, Maribel Lafoz, han explicat, aquest divendres, en roda de premsa que el partit no té constància de cap deute bancari pendent i han asseverat que així ho han fet saber al Tribunal de Comptes en repetides ocasions. La formació ha matisat que les explicacions s’han donat arran les informacions sorgides els darrers dies sobre les diligències de la Batllia que investiga un préstec personal de 112.154 euros concedit l’any 2010 i amb venciment l’any 2011. Segons han indicat, l’entitat financera que el va concedir, recull aquesta operació en els seus balanços com a fallida, vençuda i no exigible judicialment.

Durant la compareixença, Gallardo ha fet una cronologia dels fets que s’ha remuntat a l’etapa anterior del partit, fins al 2011, quan es va convocar un congrés de dissolució. En aquell moment, “tant l’Executiva, com la Comissió liquidadora, i fins i tot l’entitat bancària, van acreditar que no existia cap deute exigible”, tot destacant que aquest punt era un requisit del tot imprescindible per poder procedir a dissoldre la formació, malgrat que finalment es va acordar-ne la continuïtat.

A partir d’aquí, el president de Liberals ha refermat que “quan assumim la direcció del partit, ho fem sense cap deute exigible i així se’ns fa saber en aquell moment”. També ha puntualitzat que l’última comunicació de l’entitat bancària amb l’anterior equip gestor va ser el 18 d’abril del 2011, mesos abans del Congrés de dissolució i, per tant, anterior a la nova etapa. En aquest sentit, ha subratllat que “durant tot el meu mandat al capdavant de Liberals, cap entitat financera ens ha comunicat mai cap deute” i ha afegit que “per això, mai hem comptabilitzat cap passiu als nostres comptes”.

Des de Liberals ha emmarcat els darrers atacs que està patint la formació, en una campanya de certs actors polítics per desacreditar al partit.