Gallardo i Tribolet signen un acord d’aviació sobre accidents aeris en territori andorrà

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han signat aquest dijous un acord relatiu a l'aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i incidents de les aeronaus civils sobrevinguts en l'espai aeri o en el territori del Principat.

Andorra ja estava adherida al Conveni sobre l'aviació civil internacional (conveni de Chicago), un text que va entrar en vigor al Principat el 2001. Les auditories realitzades periòdicament per l'Organització de l'Aviació Civil Internacional (OACI) posaven de manifest la necessitat de resoldre alguns incompliments i les vies de resolució necessàries. En aquest sentit, s'hi indicava que Andorra no disposa d'un organisme a càrrec de la investigació d'accidents i d'incidents de les aeronaus civils independent de l'Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA).

L'acord bilateral signat avui entre Gallardo i Tribolet preveu que aquestes investigacions sobrevingudes en territori andorrà seran delegades per l'AAA, que tindrà l'obligació de notificar-les i cedir-ne la informació al Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civil (BEA).

Seran les investigacions del BEA, per tant, les que determinaran les causes tècniques dels accidents o incidents, però no estan orientades a determinar les responsabilitats resultants. D'aquesta manera, França assegura els serveis de conformitat amb les normes de l'OACI, però sense que això impliqui cap cessió de sobirania per part d'Andorra.

Una vegada signat el conveni, que es divideix en 18 articles i que inclou disposicions relatives al manteniment de la sobirania, al finançament, a la protecció del medi ambient, als procediments i normativa a seguir, i a la cooperació entre altres, es trametrà al Consell General per a la seva aprovació.