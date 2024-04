González assegura que no hi ha un projecte definit pel nou estadi i el multifuncional

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va ser l'entrevistat al programa d'ATV, La Clau, on va tractar diferents temes com l'habitatge, la situació del comú, els pisos del Cedre o on jugarà l'Andorra a llarg termini. González va confirmar que no s'està avançant malgrat les diverses reunions entre l'FC Andorra, Govern i el Comú "No s'està avançant"

"El comú d'Andorra la Vella amb el futbol hem tingut reunions, però aquests tres actors és a dir, futbol club i Govern no ens ha vingut formalment diguent: 'Senyors volem fer aquest projecte, el multifuncional estadi en aquests terrenys' que si es desenvolupa perquè el privat vol tirar endavant una parcial hi haurà una cessió d'un 15% que seran uns 10.000/15000 metres quan això actualment no arribem, ja fa tres setmanes que vam tenir aquesta reunió"

De fet, sembla que ara per ara no hi ha hagut més apropaments per a impulsar finalment el projecte: "No hem tingut més reunions" afirma el cònsol.