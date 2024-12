González revela que "estava incòmode" a la conferència a Andorra d'Espinosa de los Monteros

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha expressat públicament la seva incomoditat durant la ponència de l'exportaveu de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, en el marc de l'Andorra Economic Forum. González ha explicat que, malgrat no sentir-se còmode amb el discurs del líder d'extrema dreta, va decidir mantenir-se a l'acte per una qüestió d'educació i respecte institucional.

"El diumenge hi havia el Pablo Gil que em va encantar i em vaig quedar. Que hi havia aquest home, doncs bueno, va dir coses que no comparteixo i que em van fer sentir incòmode, però a casa meva m'han donat modals i no podia aixecar-me i marxar" va afirmar el cònsol davant dels micros d'Avui Serà Bon Dia amb Gabi Fernàndez.

"No estava còmode, en algun moment sí que vaig pensar a marxar" i va afirmar que no hi ha cabuda a Andorra aquests tipus de discursos. Tanmateix ha defensat el Fòrum i afirma que "l'organització està prenent nota".

González no ha evitat mostrar el seu desacord amb algunes de les idees plantejades per Espinosa de los Monteros, que s'allunyen dels principis d'integració europea que defensa.

En aquest sentit, el cònsol major s'ha mostrat favorable a l'acord d'associació amb la Unió Europea, subratllant que aquest és un pas estratègic clau per garantir el futur econòmic i social del país. Segons González, l'acord representa una oportunitat per millorar la competitivitat d'Andorra i reforçar la seva integració internacional, sempre respectant les especificitats nacionals.