L'Andorra Economic Forum es consolida com un esdeveniment clau per debatre el futur econòmic

Andorra la VellaEl Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha estat l'escenari d'una nova edició de l'Andorra Economic Forum, un esdeveniment que ha reunit experts, joves emprenedors i representants de sectors diversos per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de l'economia global. Amb un ple absolut i alguns assistents drets per manca d'espai, l'acte ha evidenciat l'interès creixent per les temàtiques tractades.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va ser l'encarregada d'inaugurar l'esdeveniment, anunciant amb orgull que el PIB d'Andorra el 2023 ha crescut un 2,4%, superant les expectatives.

Marsol va subratllar la necessitat de continuar apostant per l'economia digital, destacant que el país compta amb una de les lleis més innovadores del món per fomentar aquest sector. “És fonamental que Andorra segueixi avançant en aquest camí per atraure noves empreses i fomentar la innovació”, va dir.

Entre els ponents més esperats, l'economista Daniel Lacalle va oferir una visió contundent sobre les debilitats dels bancs centrals, criticant-ne la gestió i advertint dels riscos associats a les polítiques monetàries actuals. Va posar èmfasi en com la Reserva Federal prioritza la reducció de tipus d'interès per alleujar el deute públic, en lloc de centrar-se en el control de la inflació. Lacalle també va destacar els problemes dins de la Unió Europea, a la qual va qualificar de “burocràcia que frena el creixement”.

Segons Helena de Torres, directora de Comunicació d'una de les entitats organitzadores, l'èxit de la trobada confirma l'interès per debatre el futur econòmic d'Andorra i el seu paper al món. “Aquest fòrum no només atrau experts, sinó que genera un espai per compartir idees que poden transformar l'economia del país”, va comentar. Els discursos, carregats de perspectives diverses i crítiques, van reforçar la importància de mantenir-se informat i preparat davant els canvis econòmics globals.