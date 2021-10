El Govern es compromet a treballar en millores per als problemes laborals i turístics del Pas de la Casa

Pas de la CasaFa 10 anys, el 6 d'octubre de 2011, era notícia...

El cap de Govern, juntament amb els ministres de Turisme, Interior i Economia i Territori, s'ha reunit aquest dijous amb els comerciants de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa per escoltar els seus problemes i les seves demandes. Tal com ha explicat el ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, el Govern s'ha compromès a tirar endavant mesures per fer front a la manca de mà d'obra, com ara millores en el transport públic i, més a llarg termini, un canvi del sistema de quotes d'immigració per tal que s'associïn a les empreses. A nivell turístic, l'associació ha demanat que es millori l'aspecte de l'accés al Pas de la Casa i que es puguin incentivar noves activitats de lleure per tal que els visitants pernoctin més. Camp s'ha compromès a potenciar l'ús del canal Internet per promocionar el Pas de la Casa, i a col·laborar amb campanyes específiques que s'impulsin des d'aquesta població, així com amb projectes com és la millora de la senyalització del nucli encampadà.

La reunió d'aquest dijous entre el Govern i els responsables de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, una entitat privada que agrupa bona part del sector comercial del nucli encampadà, ha servit per posar sobre la taula les dificultats que pateixen a nivell laboral i turístic i per parlar de les possibles solucions. En sortir de la trobada, el portaveu de l'entitat, Jean Jacques Carrié, ha valorat molt positivament la reunió i s'ha mostrat convençut que poc a poc i entre tots es podran anar solucionant les dificultats que hi ha.

Carrié ha explicat que el principals problema que han d'afrontar actualment al Pas de la Casa és la manca de personal pel fet que molts desocupats d'Andorra no estan disposats a desplaçar-s'hi. De fet, ha assegurat que hi ha una manca de més de 100 persones, i que hi ha comerços que tanquen alguns dies per la falta d'empleats i alguns restaurants que han tancat durant l'estiu pel mateix motiu.

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha indicat que el Govern posarà en marxa a curt termini algunes mesures per solucionar aquest problema. En primer lloc, han demanat quines necessitats de personal tenen de cara a l'hivern, per intentar gestionar-les de la millor manera a través del Servei d'Ocupació i el Servei d'Immigració. A més, s'està estudiant la possibilitat de millorar el transport públic per incentivar les persones que viuen a les parròquies centrals a anar a treballar al Pas de la Casa. A llarg termini, la voluntat és fer una modificació legislativa perquè les quotes no estiguin associades al treballador sinó a l'empresari, per agilitzar els processos de contractació i evitar els problemes que sorgeixen per l'alta rotació de personal.

A nivell turístic, l'associació demana que s'arrangi l'entrada del país i se senyalitzi millor el Pas de la Casa a la rotonda que hi ha abans d'entrar al túnel d'Envalira. En aquest punt, Camp ha dit que té coneixement del projecte que s'ha fet i que s'intentarà tirar endavant. El ministre també ha recordat que el cap de Govern s'ha compromès a parlar amb els polítics del sud de França per tal que es millorin les carreteres d'accés al Principat.

El titular de Turisme també ha parlat del problema de manca de lleure que té el Pas de la Casa, sobretot dirigit als infants i els adolescents. En aquest sentit, s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar de més activitats perquè els visitants pernoctin més, i fins i tot de la possibilitat de fer guarderies específiques per als turistes, 'que s'haurà de veure a través del Comú o de l'estació d'esquí com es pot gestionar'. Una altra qüestió que s'ha parlat és dels problemes de sorolls en l'oci nocturn, per la qual cosa el ministre s'ha mostrat disposat a estudiar una eventual modificació dels horaris dels locals, tot i que considera que és un tema que s'ha de tractar conjuntament amb els comuns.

Finalment, a la reunió també s'ha parlat de la necessitat de potenciar el canal Internet a l'hora de promocionar el país i el Pas de la Casa. El ministre de Turisme ha dit que tenen molt clar que aquest canal s'ha de potenciar, i ha recordat que des de la Unió Hotelera també es treballa amb la creació d'un portal per vendre producte d'Andorra. Camp s'ha mostrat partidari de col·laborar amb les campanyes que es facin des del sector privat, i ha assegurat que a partir d'ara es millorarà la coordinació entre totes les parts.