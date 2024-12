Govern critica Concòrdia per frenar projectes clau a Sant Julià amb l'esmena al pressupost

Andorra la VellaAquest dimecres, la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ha estat marcada per un moment tens entre el portaveu del Govern i ministre d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Guillem Casal, i un periodista que ha insinuat directament que l'executiu té por de Concòrdia.

La insinuació, basada en les crítiques que diversos membres del Govern han llançat al partit per les tres esmenes a la totalitat que es debatran demà sobre el projecte de llei de pressupostos, ha provocat una resposta contundent del ministre. "No ens fa por. Ells fan la seva feina i nosaltres la nostra", ha afirmat, tot defensant la coherència de les accions del Govern.

A mi no em fa por. Fan la feina que han de fer, i Govern fa la feina que ha de fer. El procés electoral està situat d'aqui gairebé dos anys i mig. No hi ha res que faci pensar el contrari. ” Guillem Casal

No obstant això, el ministre ha aprofitat l’ocasió per qüestionar l’actitud de Concòrdia. Ha destacat que Desperta Laurèdia, un moviment afí al partit, dona suport a projectes d’impuls per Sant Julià de Lòria, mentre que Concòrdia, segons el ministre, no facilita el camí per tirar endavant els pressupostos. "Govern és conscient dels neguits de la ciutadania laurediana i tracta de donar respostes amb noves infraestructures", ha apuntat, deixant clar que considera fonamental la col·laboració de totes les forces polítiques per avançar en el benestar del país.

"Si volem un desviament a Sant Julià de Lòria i impulsar diversos edificis públics no podem treballar i contemplar les partides corresponents. Per centralitzar-ho en una Parròquia on clarament governa aquesta formació política que comentava, Concòrdia. Alhora presenten una esmena de la totalitat al pressupost i donar-se el luxe de votar en contra d'aquest pressupost on hi ha aquestes partides pressupostàries incloses. Per tant, Govern també treballa en benefici del conjunt del territori d'Andorra", ha dit el ministre Casal.

L'esmena de Concòrdia

Però la situació ve marcada pel recent anunci de Concòrdia d'esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos per a l'exercici 2025, un posicionament que el partit va qualificar d'eminentment simbòlic a causa de la majoria absoluta del Govern.

A la seva compareixença al Consell General, la consellera Maria Àngels Aché i el líder del partit, Cerni Escalé, van defensar la seva postura al·legant que l'executiu incompleix la Llei General de Finances Públiques de manera reiterada. Aché va subratllar que, durant l’última dècada, els pressupostos s’han aprovat fora de termini, citant exemples com els dels anys 2022, 2023 i 2024, aprovats tots al febrer, lluny dels terminis legals establerts.

La consellera va afirmar que aquesta dinàmica genera "una acceleració" innecessària i poc respectuosa amb els processos legals, afegint una crítica directa al funcionament pressupostari de l'executiu. Amb tot, Concòrdia manté la seva oposició a un projecte de llei que considera mancat de previsió i adaptació a les necessitats reals de la ciutadania.