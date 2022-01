El Govern, DA i el PS tiren endavant el pacte d'Estat per reformar el model sanitari durant el 2012

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 31 de gener de 2012, va ser notícia...

El Govern, DA i el PS han acordat tirar endavant el pacte d'Estat per poder reformar, no només la Llei de la CASS sinó tot el model sanitari del país, per tal que sigui sostenible. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, ha dit que volen continuar amb les converses després d'aclarir que Demòcrates per Andorra no vol fer un canvi de model ni vol arribar a l'autofinançament, però ha afegit que estan disposats a negociar sempre i quan es respectin els principis bàsics de l'estat del benestar. De la seva banda, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha dit que precisament cal fer la reforma per tal que l'estat del benestar sigui durable. Les tres parts han acordat reunions setmanals ja que l'objectiu és fer la reforma, que també inclou modificacions reglamentàries i altres mesures que impulsarà el Govern, durant el 2012.

Després de la segona reunió preparatòria feta aquest dimarts, el Govern i els grups parlamentaris han acordat tirar endavant un pacte d'Estat per reformar la Llei de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, que de fet ha de convertir-se en una revisió del model sòciosanitari en general, tal com ha indicat el cap de Govern, Toni Martí. La voluntat és que el model sigui sostenible i viable, aconseguint que el dèficit de la CASS sigui raonable rebaixant la xifra de 40 milions d'euros que es preveu per a aquest any.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Jaume Bartumeu, ha celebrat que la intenció no sigui arribar a l'autofinançament ni de canviar el model assistencial, i ha indicat que hi ha 'disfuncions' que es poden solucionar des del Govern. Si s'arriba a la conclusió que també cal tocar la llei, Bartumeu considera que s'hauria de fer amb el mateix sistema que a la legislatura 2005-2009, moment en què es va fer la última reforma, però sense crear una comissió legislativa ad hoc perquè en aquesta ocasió s'ha optat per incloure el Govern en les reunions.

Els socialdemòcrates, que asseguren que 'ningú ens podrà acusar de retardar res' perquè estan disposats a reunir-se setmanalment, s'han fixat un horitzó de dos o tres mesos per veure si poden arribar a un acord amb els continguts, ja que la seva condició és que 'es respectin els principis bàsics de l'estat del benestar'.

El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha assegurat que la reforma es vol fer mantenint l'equitat i la cohesió social, i ha afegit que, 'contràriament al que es vol fer creure, no tenim un plantejament neoliberal', sinó que el que volen és 'fer compatible l'estat del benestar amb la seva capacitat de finançar-lo'. No obstant, Baró ha indicat que 'això no vol dir que no s'hagin de fer sacrificis durant un cert temps'.

Ladislau Baró també ha explicat que la reunió d'aquest dimarts ha anat bé però que es reserven un punt d'escepticisme perquè no volen que la informació circuli només en una direcció, sinó que consideren que el PS també ha d'aportar els seus posicionaments i les seves propostes.

De la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, també vol pensar que el PS anirà a les reunions amb bona predisposició 'i que no s'esperarà l'oportunitat de veure el moment polític per abandonar la taula, perquè seria una irresponsabilitat veient com estan les dues branques de la CASS'.

Durant la reunió s'ha decidit que la setmana vinent es tornaran a reunir per establir la metodologia de treball i que a la següent trobada ja s'entarà en els continguts, amb l'objectiu d'identificar quins són els elements sobre els quals es vertebrarà la reforma sanitària. La voluntat és que la reforma es pugui enllestir abans d'acabar l'any.