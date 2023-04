Govern nega cap possibilitat de frau en el trasllat del vot judicial

Andorra la VellaGovern ha defensat el sistema del trasllat del vot judicial des de la Batllia als comuns el dia de les eleccions. El sistema havia estat criticat per diferents veus pel fet que la policia trasllada unes caixes de cartó reciclades on a dins van els vots i estan ‘segellades’ amb cinta americana. Un cop arriben al comú són els responsables parroquials els encarregats d’obrir-les i posar les paperetes en una urna.

El ministre portaveu Césaar Marquina ha destacat que una comissió d’inspecció de l’Organisme per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) va visitar Andorra per constatar que el funcionament de tot el procés electoral complia amb les mesures adients. L’informe final indicava que no hi havia cap possible errada en el sistema i que es disposaven de totes les garanties. Com a resultat, el comitè va concloure que no calia que hi haguessin controladors estrangers en els comicis. Per aquest motiu, Marquina ha comentat que no hi ha cap element que faci creure que hi ha cap sospita de frau. I el sistema de trasllat de vot a la Batllia ha estat avalat pels experts de l’OSCE.