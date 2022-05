El Govern no veu com una prioritat la independència pressupostària de la Justícia

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de maig de 2012, va ser notícia...

Arran de les declaracions del portaveu de la Plataforma de Funcionaris qüestionant la independència de la Justícia, tant el degà del Col·legi d'Advocats, Francesc Badia, com el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, i el ministre de Justícia i Interior, Marc Vila, han coincidit en destacar el convenciment que a Andorra hi ha una plena separació de poders. Tant Badia com Casadevall han afegit que encara quedaria més clar si l'Administració de la Justícia pogués administrar i gestionar el seu propi pressupost, una possibilitat que el ministre Marc Vila s'ha mostrat 'obert a debatre' però que no veu com una prioritat actualment.

Francesc Badia considera que 'sense cap mena de dubte, els tribunals i els batlles són independents'. Tot i això, ha afegit que caldria treballar per esvair cap mena de dubte, i que per això cal que es deixin de considerar els batlles com a funcionaris depenents d'una administració, i que el Consell Superior de la Justícia pugui gestionar el seu propi pressupost.

En aquest sentit, el ministre d'Interior i Justícia, Marc Vila ha indicat que aquesta qüestió pot ser factible però 'no és una prioritat'. Vila s'ha mostrat obert a debatre el tema si és una qüestió 'àmpliament consensuada i no és inflacionista, ja que no es pot caure en el perill de duplicar serveis i fer més despesa'. Pel que fa a les declaracions dels sindicats qüestionant la separació de poders, Vila ha dit que 'hem de passar pàgina el més ràpidament possible d'unes desafortunades consideracions d'un sector molt poc representatiu de la opinió pública generalitzada'.

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, també ha respost a les manifestacions de la Plataforma de Funcionaris. Casadevall ha dit que poden entendre que s'enfadin perquè no els han donat la raó, però en cada procés hi ha sempre una part que pot quedar descontenta amb la Justícia. També ha posat de manifest que la feina de batlle és complicada, però que la millor mostra que s'ha aplicat correctament la llei és que es tracta d'unes retallades que també afecten als propis batlles. Casadevall també ha comparat el model andorrà, en què cada membre del CSJ és nomenat per una institució diferent, amb els sistemes de nomenament de jutges i fiscals dels països de Llatinoamèrica.

La prioritat és la informatització

Tant Vila com Casadevall han destacat que la prioritat en aquests moments és modernitzar la Justícia, dotant-la de mitjans informàtics i reorganitzant les tasques per agilitzar-la i fer-la més eficient. Casadevall ha explicat que aquestes millores ja s'han començat a treballar i preveu que si es disposa del pressupost suficient, puguin estar enllestides en un any i mig, i que a finals del 2013 ja es pugui disposar d'eines com la signatura electrònica o els dossiers electrònics. Vila també ha confirmat que en els pròxims mesos s'intensificarà el treball en aquest àmbit.